Курс может взлететь: что будет с долларом в марте и при каких условиях он подорожает

Есть одно главное условие

В этом месяце курс американской валюты сильно не будет меняться. По словам эксперта, он будет держаться в отметки 38 гривен.

Как сообщил эксперт Даниил Монин, передает 24 канал, такая ситуация на рынке будет держаться из-за финансовой поддержки партнеров. Если ее не будет, то отметки быстро "взлетят".

"Скорее всего, есть надежда, что американцы тоже будут определяться за март с поддержкой Украины, и поэтому видится скорее курс около 38 гривен весной", — отметил эксперт.

Он также добавил, что доллар может подорожать, если Украина не будет получать деньги от ЕС. Однако эксперт отметил, что Нацбанк будет пытаться снизить спрос, поэтому курс гривны сильно не обесценится.

Курс доллара в Украине на 15 марта

По данным портала "Минфин", в пятницу, 15 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,45 грн (покупка) и 38,95 (продажа). Наличный курс — 38,68 (покупка) и 38,77 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 38,68 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине до конца 2024 года.