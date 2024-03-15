Курс може злетіти: що буде з доларом у березні і за яких умов він здорожчає

Є одна головна умова

У цьому місяці курс американської валюти сильно не змінюватиметься. За словами експерта, він триматиметься у позначки 38 гривень.

Як повідомив експерт Данило Монін, передає 24 канал, така ситуація на ринку триматиметься через фінансову підтримку партнерів. Якщо її не буде, то позначки швидко "злетять".

"Швидше за все є надія, що американці теж визначатимуться за березень із підтримкою України, і тому бачиться радше курс близько 38 гривень на весну", — зазначив експерт.

Він також додав, що долар може здорожчати, якщо Україна не отримуватиме кошти від ЄС. Однак експерт зауважив, що Нацбанк буде намагатись знизити попит, тому курс гривні сильно не знеціниться.

Курс долара в Україні станом на 15 березня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 15 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,45 грн (купівля) та 38,95 (продаж). Готівковий курс — 38,68 (купівля) та 38,77 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 38,68 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні до кінця 2024 року.