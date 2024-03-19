Пользоваться "Банкой" будет еще удобнее: в Monobank сообщили о важных изменениях

Волонтерам и всем, кто помогает армии, точно понравятся новые функции

Monobank, который ранее разработал новый сервис для помощи ВСУ, в последнем обновлении расширил возможности популярной услуги среди украинцев ― "Банки". Теперь пользователи смогут сохранять чужие "банки" и настроить автоматические перечисления, а юридические лица смогут пополнять сборы благодаря переводам по IBAN.

Всего с помощью "Банок" было собрано 50 млрд гривен, о чем соучредитель Monobank Олег Гороховский написал в своем Телеграм-канале. Он перечислил три основных изменения, которые уже вводятся в приложении виртуального банка, и анонсировал еще одно важное решение.

Monobank расширил функции "Банок"

Новые функции сервиса помогут еще быстрее собирать деньги обычным волонтерам и крупным фондам. Проще будет и тем, кто регулярно помогает армии.

Теперь для пользователей Monobank доступны следующие возможности:

сохранять чужие "Банки" для мониторинга прогресса сбора и автоматических перечислений;

проводить переводы на "Банки" по IBAN, что важно для юридических лиц;

открывать сразу много "Банок", что станет доступно для больших волонтерских фондов.

Юридические лица ранее не могли пополнять так сборы. На благотворительные взносы не распространяются налоги, но только если перевод совершен в официальный фонд или гражданину, который зарегистрирован как волонтер.

Гороховский анонсировал еще одно важное изменение

"В следующем релизе вы получите возможность прикреплять отчет в "Банку" после ее разбиения. Отчет будет доступен по ссылке на разбитую "Банку", ― написал соучредитель Monobank.

Отметим, что этот сервис является достаточно популярным среди украинцев. Благотворительные взносы можно сделать всего за несколько секунд, перейдя по ссылке. К тому же каждый пользователь сможет увидеть прогресс сбора.

Ранее "Телеграф" писал, что "ПриватБанк" создал аналог "Банки" Mono. Новую услугу назвали "Конверт". Но украинцам такой креатив не зашел, и они раскритиковали функцию в соцсетях.