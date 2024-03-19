Користуватися "Банкою" буде ще зручніше: у Monobank повідомили про важливі зміни

Волонтерам та всім, хто допомагає армії, точно сподобаються нові функції

Monobank, який раніше розробив новий сервіс для допомоги ЗСУ, в останньому оновленні розширив можливості популярної послуги серед українців — "Банки". Тепер користувачі зможуть зберігати чужі "Банки" та налаштувати автоматичні перерахування, а юридичні особи зможуть поповнювати збори завдяки платежам по IBAN.

Загалом за допомогою "Банок" було зібрано 50 млрд гривень, про що співзасновник Monobank Олег Гороховський написав у своєму Телеграм-каналі. Він перерахував три основні зміни, які вже запроваджуються у додатку віртуального банку, та анонсував ще одне важливе рішення.

Monobank розширив функції "Банок"

Нові функції сервісу допоможуть ще швидше збирати гроші звичайним волонтерам та великим фондам. Простіше буде і тим, хто регулярно допомагає армії.

Тепер для користувачів Monobank є такі можливості:

зберігати чужі "Банки" для моніторингу прогресу збору та автоматичних перерахувань;

проводити перекази на "Банки" по IBAN, що є важливим для юридичних осіб;

відкривати одразу багато "Банок", що стане доступним для великих волонтерських фондів.

Юридичні особи раніше не могли поповнювати так збори. На благодійні внески не поширюються податки, але лише якщо переведення здійснено на рахунок ("Банку") офіційного фонду чи громадянина, який зареєстрований як волонтер.

Гороховський анонсував ще одну важливу зміну

"У наступному релізі ви отримаєте можливість прикріплювати звіт у "Банку" після її розбиття. Звіт буде доступний за посиланням на розбиту "Банку", — написав співзасновник Monobank.

Зазначимо, що цей сервіс є досить популярним серед українців. Благодійні внески можна зробити лише за кілька секунд, перейшовши за посиланням. До того ж, кожен користувач зможе побачити прогрес збору.

Раніше "Телеграф" писав, що "Приватбанк" створив аналог "Банки" Mono. Нову послугу назвали "Конвертом". Але українцям такий креатив не зайшов, і вони розкритикували функцію у соцмережах.