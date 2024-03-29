Эвакуационные выплаты в сумме 2 или 3 тыс. грн: как украинцам их получить

Записаться на эвакуацию нужно раньше времени, ведь списки пишутся за 4 дня до выезда

Лица, эвакуируемые железнодорожным транспортом, получат денежную помощь через АО "Укрпочта". Информацию о количестве выехавшего населения фиксируется областной государственной военной администрацией за 4 дня до эвакуации.

Как разъяснил адвокат Александр Головченко в Facebook, выплата производится в размере от 2 до 3 тысяч гривен. Сумма зависит от категории лиц.

Денежная помощь эвакуируемым гражданскому населению выплачивается через АО "Укрпочта" в следующих размерах:

Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;

Для других лиц – 2000 гривен.

АО "Укрпочта" будет выплачивать денежную помощь эвакуированным гражданам в течение 10 календарных дней со дня прибытия указанного лица в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале.

Деньги не будут выплачиваться тем, кто раньше получал такую помощь.

Список необходимых документов

Документ, удостоверяющий личность или еДокумент

Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу, контролирующему и имеющему отметки в паспорте)

Документ, подтверждающий инвалидность

Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).

В случае, если у лица, которое должно было эвакуироваться, отсутствуют документы, то в сведения о выплате должны указываться данные официальных бумажек одного-двух лиц, которые могут подтвердить лицо, которому должно поступить выплата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, получат денежную помощь.