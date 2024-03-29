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Эвакуационные выплаты в сумме 2 или 3 тыс. грн: как украинцам их получить

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 29 марта 2024, 12:43
Гривна. Фото Mинфин

Записаться на эвакуацию нужно раньше времени, ведь списки пишутся за 4 дня до выезда

Лица, эвакуируемые железнодорожным транспортом, получат денежную помощь через АО "Укрпочта". Информацию о количестве выехавшего населения фиксируется областной государственной военной администрацией за 4 дня до эвакуации.

Как разъяснил адвокат Александр Головченко в Facebook, выплата производится в размере от 2 до 3 тысяч гривен. Сумма зависит от категории лиц.

Денежная помощь эвакуируемым гражданскому населению выплачивается через АО "Укрпочта" в следующих размерах:

  • Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;
  • Для других лиц – 2000 гривен.

АО "Укрпочта" будет выплачивать денежную помощь эвакуированным гражданам в течение 10 календарных дней со дня прибытия указанного лица в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале.

Деньги не будут выплачиваться тем, кто раньше получал такую помощь.

Список необходимых документов

  • Документ, удостоверяющий личность или еДокумент
  • Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу, контролирующему и имеющему отметки в паспорте)
  • Документ, подтверждающий инвалидность
  • Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).

В случае, если у лица, которое должно было эвакуироваться, отсутствуют документы, то в сведения о выплате должны указываться данные официальных бумажек одного-двух лиц, которые могут подтвердить лицо, которому должно поступить выплата.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, получат денежную помощь.

Теги:
#Помощь #Социальные выплаты #Эвакуация #Выплаты #Денежная помощь