Эвакуационные выплаты в сумме 2 или 3 тыс. грн: как украинцам их получить
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Записаться на эвакуацию нужно раньше времени, ведь списки пишутся за 4 дня до выезда
Лица, эвакуируемые железнодорожным транспортом, получат денежную помощь через АО "Укрпочта". Информацию о количестве выехавшего населения фиксируется областной государственной военной администрацией за 4 дня до эвакуации.
Как разъяснил адвокат Александр Головченко в Facebook, выплата производится в размере от 2 до 3 тысяч гривен. Сумма зависит от категории лиц.
Денежная помощь эвакуируемым гражданскому населению выплачивается через АО "Укрпочта" в следующих размерах:
- Для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен;
- Для других лиц – 2000 гривен.
АО "Укрпочта" будет выплачивать денежную помощь эвакуированным гражданам в течение 10 календарных дней со дня прибытия указанного лица в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале.
Деньги не будут выплачиваться тем, кто раньше получал такую помощь.
Список необходимых документов
- Документ, удостоверяющий личность или еДокумент
- Документ, подтверждающий РНОКПП (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и официально сообщили об этом соответствующему органу, контролирующему и имеющему отметки в паспорте)
- Документ, подтверждающий инвалидность
- Свидетельство о рождении ребенка или отражение в электронной форме информации, содержащейся в свидетельстве о рождении, изготовленном на бумажном бланке (е-свидетельство о рождении).
В случае, если у лица, которое должно было эвакуироваться, отсутствуют документы, то в сведения о выплате должны указываться данные официальных бумажек одного-двух лиц, которые могут подтвердить лицо, которому должно поступить выплата.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие ВПЛ и лица, вернувшиеся из-за границы, получат денежную помощь.