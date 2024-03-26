Некоторые украинцы получат денежную помощь на 3 месяца: где именно будет начисляться выплата

Есть список документов, необходимых для регистрации на выплату

Международная гуманитарная организация CARE совместно с Консорциумом реагирования будет выплачивать финансовую помощь жителям Лимана Донецкой области. Размер начисления составит 10 800 гривен.

Как говорится на сайте to4ka.fun, она предусмотрена в сумме 3600 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев. Помощь 10800 ожидается одним платежом на каждого члена домохозяйства.

Выплаты предоставляются населению со следующими критериями уязвимости:

лицам с хроническими заболеваниями и/или нуждающимся в дорогостоящем лечении или уходе,

беременным женщинам или кормящим грудью, с детьми до 2 лет,

семьям с тремя и более детьми и/или новорожденными до 2 лет,

людям с инвалидностью 1 и 2 группы, в том числе детям с инвалидностью младше 18 лет или инвалидностью с детства.

родителям-одиночкам,

людям старше 60 лет.

Какие документы нужны для начисления

Каждому члену семьи для регистрации необходимы документы:

паспорт,

ИНН,

свидетельство о рождении детей,

документы, подтверждающие критерий уязвимости,

IBAN номер расчетного счета,

подписано согласие на обработку персональных данных от главы домохозяйства, шаблон для заполнения предоставляется при регистрации.

Подать заявление может один человек из семьи в течение 26-29 марта. Прием заявок будет происходить в порядке, соответствующем адресам проживания.

Получить сведения о месте и времени регистрации можно позвонив в Управление Соцзащиты населения Лиманского городского совета по номерам:

066 278 23 26,

062 612 72 02,

062 612 72 03.

Если появятся вопросы, ответы на них можно найти, позвонив на горячую линию CARE — 0 800 300 960.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, жители каких 6 областей получат денежную помощь в размере 10 800 гривен.