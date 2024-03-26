Некоторые украинцы получат денежную помощь на 3 месяца: где именно будет начисляться выплата
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Есть список документов, необходимых для регистрации на выплату
Международная гуманитарная организация CARE совместно с Консорциумом реагирования будет выплачивать финансовую помощь жителям Лимана Донецкой области. Размер начисления составит 10 800 гривен.
Как говорится на сайте to4ka.fun, она предусмотрена в сумме 3600 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев. Помощь 10800 ожидается одним платежом на каждого члена домохозяйства.
Выплаты предоставляются населению со следующими критериями уязвимости:
- лицам с хроническими заболеваниями и/или нуждающимся в дорогостоящем лечении или уходе,
- беременным женщинам или кормящим грудью, с детьми до 2 лет,
- семьям с тремя и более детьми и/или новорожденными до 2 лет,
- людям с инвалидностью 1 и 2 группы, в том числе детям с инвалидностью младше 18 лет или инвалидностью с детства.
- родителям-одиночкам,
- людям старше 60 лет.
Какие документы нужны для начисления
Каждому члену семьи для регистрации необходимы документы:
- паспорт,
- ИНН,
- свидетельство о рождении детей,
- документы, подтверждающие критерий уязвимости,
- IBAN номер расчетного счета,
- подписано согласие на обработку персональных данных от главы домохозяйства, шаблон для заполнения предоставляется при регистрации.
Подать заявление может один человек из семьи в течение 26-29 марта. Прием заявок будет происходить в порядке, соответствующем адресам проживания.
Получить сведения о месте и времени регистрации можно позвонив в Управление Соцзащиты населения Лиманского городского совета по номерам:
- 066 278 23 26,
- 062 612 72 02,
- 062 612 72 03.
Если появятся вопросы, ответы на них можно найти, позвонив на горячую линию CARE — 0 800 300 960.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, жители каких 6 областей получат денежную помощь в размере 10 800 гривен.