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Некоторые украинцы получат денежную помощь на 3 месяца: где именно будет начисляться выплата

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 26 марта 2024, 13:48
Гривна. Фото Укрінформ

Есть список документов, необходимых для регистрации на выплату

Международная гуманитарная организация CARE совместно с Консорциумом реагирования будет выплачивать финансовую помощь жителям Лимана Донецкой области. Размер начисления составит 10 800 гривен.

Как говорится на сайте to4ka.fun, она предусмотрена в сумме 3600 гривен на каждого члена семьи в течение 3 месяцев. Помощь 10800 ожидается одним платежом на каждого члена домохозяйства.

Выплаты предоставляются населению со следующими критериями уязвимости:

  • лицам с хроническими заболеваниями и/или нуждающимся в дорогостоящем лечении или уходе,
  • беременным женщинам или кормящим грудью, с детьми до 2 лет,
  • семьям с тремя и более детьми и/или новорожденными до 2 лет,
  • людям с инвалидностью 1 и 2 группы, в том числе детям с инвалидностью младше 18 лет или инвалидностью с детства.
  • родителям-одиночкам,
  • людям старше 60 лет.

Какие документы нужны для начисления

Каждому члену семьи для регистрации необходимы документы:

  • паспорт,
  • ИНН,
  • свидетельство о рождении детей,
  • документы, подтверждающие критерий уязвимости,
  • IBAN номер расчетного счета,
  • подписано согласие на обработку персональных данных от главы домохозяйства, шаблон для заполнения предоставляется при регистрации.

Подать заявление может один человек из семьи в течение 26-29 марта. Прием заявок будет происходить в порядке, соответствующем адресам проживания.

Получить сведения о месте и времени регистрации можно позвонив в Управление Соцзащиты населения Лиманского городского совета по номерам:

  • 066 278 23 26,
  • 062 612 72 02,
  • 062 612 72 03.

Если появятся вопросы, ответы на них можно найти, позвонив на горячую линию CARE — 0 800 300 960.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, жители каких 6 областей получат денежную помощь в размере 10 800 гривен.

Теги:
#Донецкая область #Помощь #Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь