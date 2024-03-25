Жители 6 областей получат денежную помощь: какие обстоятельства и сумма выплаты

Выплата осуществится на банковский счет

Эстонский совет по делам беженцев в Украине продолжает начислять денежные помощи. Одна из таких направлена на помощь домохозяйствам Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей с низким уровнем дохода.

Как сообщили на странице Facebook, сумма выплаты составляет 10 800 гривен. Она будет осуществляться для уязвимых категорий лиц для покрытия базовых потребностей — продуктов питания, временного жилья, средств гигиены и т.д.

Кто получит деньги

Домохозяйства, проживающие в Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях, рассчитывают на начисление в размере 3600 в течение 3 месяцев, если относятся к одному из следующих критериев уязвимости:

одинокая мать или отец с детьми;

семьи, где женщина является единственным кормильцем;

домохозяйства с беременными;

семьи с 3 и более детьми младше 18 лет;

с детьми младше 2 лет;

с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+);

в которых полностью или частично разрушено жилье;

домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

На выплату могут зарегистрироваться те семьи, которые пострадали от чрезвычайных событий, связанных с военными действиями – в течение последнего месяца были перемещены, эвакуированы или непосредственно пострадали от обстрела/ракетного удара и домохозяйства, находящихся на временно оккупированных территориях.

Начисление будет производиться после оценки домохозяйства.

Следует заметить, что наличие одной из категорий уязвимости не гарантирует получение денежной помощи.

Выплату 10 800 перечислят на банковский счет, указанный заявителем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жители какого региона получат денежную помощь за оформление документов.