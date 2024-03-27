Денежная помощь для ВПЛ и вернувшихся из-за границы: в каком городе осуществляется выплата

Она будет начисляться в течение полугода

Для семей, которые вернулись из-за границы, начали проживать в Николаеве или области и еще не успели трудоустроиться, предусмотрена государственная помощь.

Как сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета, сумма такой выплаты зависит от размера прожиточного минимума для трех категорий лиц. Помощь будет оказываться в течение 6 месяцев.

Кому будет начислена выплата в Николаеве и области

для семей из ВПЛ, которые в результате перемещения не работали или не платили ЕСВ в течение времени, за которое учитываются доходы;

для семей, вернувшихся в Украину после длительного (более 90 дней подряд) пребывания за границей, не состоят на учете как ВПЛ и если в таких семьях есть трудоспособные неработающие лица, не уплачивавшие ЕСВ, – обратиться в таком случае можно не ранее чем через 15 рабочих дней по возвращении.

Такая помощь будет осуществляться с целью стимулирования трудоустройства неработающих лиц.

Если в семье несколько неработающих лиц, то такие лица в течение двух месяцев со дня назначения помощи должны найти работу, зарегистрироваться предпринимателем или безработным и т.д. Среди мер стимулирования также есть пребывание на учете в службе занятости для получения ваучера на обучение.

В случае, если такое лицо не приняло меры по содействию занятости, то выплата прекращается после двух месяцев.

Требование по трудоустройству не применяется к одному получателю помощи из семьи, если такая семья:

проживает на территориях боевых действий и это трудоспособное лицо ухаживает за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью или лицом старше 80 лет;

проживает на территории, для которой боевые действия завершены или территории, не включенной в Перечень Минреинтеграции, но в учреждениях дошкольного образования или учреждениях общего среднего образования, расположенных в территориальной общине, где проживает семья, отсутствуют места или учебы полностью, или частично производится в режиме онлайн.

На сайте отметили, что помощь малоимущим семьям назначается, если их совокупный размер доходов не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи. Размер выплаты составляет как разницу между уровнем обеспечения прожиточного минимума для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Следует напомнить, что с января 2024 года уровень прожиточного минимума составляет:

для трудоспособных лиц – 55% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (1665,40 гривны);

для детей – 140% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста (до 6 лет – 3588,20 гривны, от 6 до 18 лет – 4474,40 гривны);

для лиц, потерявших трудоспособность – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 гривен).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что жители Лимана Донецкой области получат финансовую помощь. Для этого нужно соответствовать определенным критериям уязвимости.