Некоторые украинцы могут потерять значительную часть пенсии: при каких обстоятельствах это будет

Есть определенные нюансы

При некоторых обстоятельствах пожилые лица Украины могут остаться без выплат. Одно из таких условий является то, что человек, после выхода на отдых, трудоустроился, но это не касается ФЛП.

Как говорится на сайте Пенсионного фонда Украины, выплаты пенсии в случае, если человек хочет заняться предпринимательской деятельностью, прекращены не будут. Это предусмотрено законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно закону, в случае зачисления назначения пенсии за выслугу лет на работу, дающую право на этот вид пенсии, выплата пенсии прекращается и возобновляется со дня, наступающего за днем увольнения с работы. Однако право на пенсию теряют предприниматели, ведущие медицинскую практику.

Но стоит заметить, что некоторые лица могут частично потерять свои выплаты, если не сообщат о своем трудоустройстве в ПФУ. Такое правило распространяется на лиц, которые после назначения выплат решили найти работу.

О трудоустройстве пенсионеру нужно сообщить в ПФУ в течение 10 дней. Если это не сделать, то у него заберут значительную часть пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как самостоятельно можно подать новую информацию в пенсионное дело дистанционно.