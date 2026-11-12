Не мусор, а находка: 7 гениальных способов подарить вторую жизнь старой джинсовке

Необязательно пускать в дело всю вещь

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Изношенная джинсовая куртка пригодится для хранения мелочей, защиты вещей и небольших домашних работ. Даже если часть ткани протёрлась, целые участки можно превратить в полезные аксессуары без покупки новых.

Семь способов использовать старый деним предлагает Los Andes. Готовые карманы, застёжки и швы позволяют сократить работу при переделке.

Как подготовить куртку и сохранить нужные детали

Прежде чем браться за ножницы, оцените, можно ли куртку починить, подарить или отдать нуждающимся. Если носить её уже нельзя, постирайте и высушите вещь, осмотрите ткань и наметьте участки для раскроя.

Спинка обычно даёт самый большой цельный лоскут. На передних частях стоит сохранить карманы и пуговицы, а рукава удобны своей трубчатой формой. Вырезайте выбранные детали ножницами для ткани, обходя заклёпки, пуговицы и слишком толстые соединения: не нужно пытаться прорезать их с усилием.

Семь вещей из карманов, рукавов и плотной ткани

Органайзер для рабочего стола получится из передней части куртки. Вырежьте её вместе с карманами и закрепите на доске прочными зажимами. В отделениях удобно держать карандаши, небольшие блокноты и короткие кабели, но перегружать такую конструкцию не стоит. Защитную обёртку для хранения можно сделать из спинки: заверните в неё рамки, декоративные предметы или другие вещи, которые трутся друг о друга в коробке. Ткань должна быть чистой, а пуговицы не должны касаться деликатных поверхностей.

Готовые карманы упрощают создание органайзера для рабочего стола Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Джинсовая ткань помогает защитить вещи от трения при хранении Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Сворачивающийся чехол для инструментов делают из прямоугольного лоскута. Разложите на нём небольшие инструменты, сверните ткань рулоном и стяните полоской денима. Для переноски нужна надёжная застёжка, которая не даст содержимому выскользнуть. Чехол для длинных предметов получится из рукава: зашейте один конец и используйте его для линейки, фонарика или принадлежностей для рукоделия. Внутри не должно оставаться металлических краёв, способных повредить содержимое.

Чехлу для переноски инструментов нужна надёжная застёжка, чтобы содержимое не выскальзывало Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рукав джинсовой куртки можно использовать как чехол для длинных принадлежностей Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дополнительный карман в сумке поможет отделить ключи или телефон от покупок. Вырежьте готовый карман с небольшим запасом ткани по краям и пришейте его изнутри. Подложка для мелкого ремонта – ещё один способ использовать плоский лоскут: на нём можно собрать винты и небольшие детали на столе. При этом деним не защищает от горячих инструментов, порезов и составов, которые способны просочиться сквозь ткань.

Готовые карманы и швы упрощают переделку старой джинсовой куртки Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Перед переделкой стоит проверить, можно ли ещё починить джинсовую куртку Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Держатели для рулонов ткани получатся из манжет с пуговицами. Ими можно обхватить свёрнутые лоскуты, чтобы они не разворачивались. Такие застёжки подходят для лёгких предметов; перед использованием убедитесь, что пуговицы крепко пришиты.

Манжеты с пуговицами помогают удерживать свернутые лоскуты ткани Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Как сделать переделку прочной

Способ соединения деталей выбирайте под будущую нагрузку. Текстильный клей пригодится для некоторых отделочных операций, но там, где изделие будет удерживать вес, он не заменит шов.

Ослабленную ткань оставьте для лёгких защитных обёрток. Для карманов и чехлов нужны крепкие участки без сильного износа, особенно в местах крепления: именно от них зависит, выдержит ли готовая вещь повседневное использование.

Как сообщал "Телеграф", металлические заклёпки появились на джинсах более 150 лет назад, когда тяжёлые инструменты и самородки в карманах рабочих приводили к разрывам ткани по швам. Благодаря им карманы не отрываются под весом содержимого.