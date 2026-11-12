Не "съедят" проход и спасут от шума: какие двери выбрать в спальню и коридор, чтобы не пожалеть

Накладную систему устанавливают после ремонта, а кассету для полотна закладывают на черновом этапе

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В узком коридоре раздвижные двери удобнее, если открытые створки перекрывают проход или мешают друг другу. А для спальни, где важна тишина, лучше подойдут распашные двери, которые плотно прилегают к коробке.

Крафт Стор объясняет, что раздвижное полотно движется на роликах вдоль стены или скрывается в кассете внутри нее. Выбор зависит от того, сколько свободного места есть возле проема и готовы ли вы перестраивать перегородку.

Сколько места нужно возле дверного проема

Распашной створке нужно место, чтобы открываться по дуге. В маленькой квартире из-за этого сложнее расставить мебель у входа, а в узком коридоре несколько открытых дверей могут мешать проходу. Раздвижное полотно не создает такого препятствия: оно отодвигается в сторону.

Но накладная конструкция занимает часть стены. Сбоку от проема должен быть свободный участок шириной с полотно. На пути двери нельзя ставить мебель или размещать выключатели, розетки и картины. Поэтому такая система удобна в тесном коридоре только тогда, когда дверь есть куда отодвинуть.

Пенал освобождает место у проема: в открытом положении полотно полностью скрывается в стене. Рядом можно свободнее разместить шкаф или полки. Но в той части перегородки, где установлена кассета, не прокладывают провода и не устанавливают розетки и выключатели.

Почему для спальни важнее уплотнение

Основная часть шума проникает через щели по периметру двери и под ней, объясняет Center Doors. Раздвижное полотно не прилегает к коробке так плотно, как распашное. Поэтому даже тяжелое наполнение не устраняет потери звукоизоляции из-за зазоров.

Плотное прилегание к коробке уменьшает проникновение звука через щели Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Щеточные уплотнители частично уменьшают шум, но не обеспечивают такого уровня звукоизоляции, как распашные двери с притвором – местом, где полотно прилегает к коробке. Если спальня расположена рядом с шумной гостиной, это весомый аргумент в пользу обычных дверей, даже если для их открывания придется освободить больше места.

Для спальни подойдет глухое полотно из ДСП или бруса, уплотнитель по периметру и, при необходимости, автоматический порог. При закрывании он опускается к полу, а при открывании – поднимается. Легкое сотовое наполнение из картона хуже сдерживает голоса и звук телевизора.

Чем отличается монтаж трех конструкций

Для распашных дверей важно ровно установить коробку. Если она перекошена, остаются щели, которые уплотнитель не перекроет. Из-за этого защита от шума ухудшается даже при плотном полотне. Петли и ответную планку замка регулируют так, чтобы в закрытом положении дверь хорошо прилегала к коробке.

Накладную раздвижную систему устанавливают без разрушения стены: над проемом крепят верхнюю направляющую, а на дверь монтируют ролики и ограничители хода. Например, инструкция к системе "Комфорт 60" предусматривает профиль вдвое длиннее ширины полотна. Для двери шириной 800 мм нужна направляющая 1,6 м. Снизу полотно удерживает небольшой Т-образный направляющий элемент, закрепленный в полу.

Кассету-пенал встраивают в перегородку во время черновых работ. Если квартира уже готова, часть стены придется разобрать и заново отделать. Поэтому накладной вариант проще установить вместо двери после ремонта. Для пенала нужна утопленная в полотно ручка: выступающая будет мешать двери заходить внутрь кассеты.

Нижний направляющий элемент крепят с учетом конструкции пола. Если в нем проложен теплый пол, сверлить в зоне его контура нельзя. Верхний механизм подбирают в соответствии с весом полотна, а стопоры настраивают так, чтобы в крайних положениях полотно оставалось на нижней направляющей.

Как сообщал "Телеграф", от сквозняков возле входной двери может помочь плотное одеяло или плед, закрепленные в качестве теплоизоляционной шторы в простом домашнем решении. Это доступный временный способ уменьшить потери тепла, но он не является доказательством звукоизоляции двери.