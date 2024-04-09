В Украине подешевели три популярных продукта: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего изменилась стоимость одного из овощей

В апреле изменились цены на ряд товаров в супермаркетах, в том числе и на сало, огурцы и гречку. Стоимость этих товаров значительно снизилась к середине весны.

Данная информация была опубликована на портале "Минфин". Там озвучены актуальные цены на эти продукты в крупных украинских супермаркетах.

Больше всего из тройки популярных продуктов в период с марта по апрель изменились цены на огурцы. Цены на этот овощ уже на протяжении многих месяцев не стоят на месте и резко повышаются или понижаются.

Так, килограмм гладких огурцов сейчас продают в среднем по цене 130,66. В марте стоимость составляла 142,50. То есть, за месяц ценник стал ниже на 11,84. В то же время длинноплодные огурцы подешевели со 113,46 до 99,99. Разница в цене — 13,47. Короткоплодные огурцы в марте продавали по 99,99 грн, а в апреле — по 86,30. За этот период они стали дешевле на 13,69.

Домашнее сало также оказалось в списке продуктов, цены на которые упали в апреле. Сейчас килограмм продукта продают в среднем 232,50. В марте он обходился покупателям в 237 гривен. Итого, за этот период продукт подешевел на 4,50.

Гречку в этом месяце продают в крупных украинских супермаркетах по цене 24,90 за килограмм. В марте стоимость продукта составляла 27,52 грн, то есть на 2,62 дороже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в апреле подорожали сразу несколько популярных продуктов в крупных украинских супермаркетах. Названы актуальные цены в магазинах.