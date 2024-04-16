До 100 тыс грн для 5 категорий лиц: где и с какой целью украинцам окажут помощь

Подать заявление можно только до 3 мая

Общество Красный Крест производят регистрацию на целевую выплату для жителей Черкасс. Выплаты будут осуществляться для поддержки домохозяйств, деятельность которых пострадала из-за войны.

Сумма помощи составляет 100 тысяч гривен и направлена на начало, развитие или восстановление источника доходов домохозяйства. Как говорится в Telegram-канале организации Красный Крест, это предусмотрено проектом "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при содействии Cruz Roja Española.

Кто может получить денежную помощь

Программа Красного Креста оказывает грантовую поддержку домохозяйствам Черкасской ТГ, деятельность которых пострадала из-за войны в Украине в сумме 100 тысяч гривен. Она будет начислена для ВПЛ, которые имеют регистрацию в Черкасской территориальной общине после 24.02.22 года и могут вести хозяйственную деятельность, и местным жителям, которые потеряли собственное дело или работу.

Получатели помощи должны соответствовать одному из следующих критериев уязвимости:

люди старше 65 лет,

лица с инвалидностью I или II группы,

семьи с двумя детьми до 18 лет,

родители-одиночки несовершеннолетних детей,

безработные.

Какие документы нужно подать

паспорт;

ИНН;

документ, подтверждающий социальный статус;

свидетельства о рождении детей;

пенсионное удостоверение;

справка из Центра занятости;

справка по персонификации (ОК-5) или справка о размере пенсии на каждого члена домохозяйства;

документы, удостоверяющие хозяйственную деятельность заявителя: ФЛП, лицензии, сертификаты и т.д.

Как заявителям принять участие в грантовой программе

Узнать подробно об условиях участия в проекте и зарегистрироваться можно до 3 мая 2024 года по ссылке.

Контактные номера:

096 309 88 73,

0 800 332 656.

Дополнительную информацию о программе можно ознакомиться во время личного посещения офиса Общества Красного Креста в Черкассах по адресу: ул. Черновола, 157 в будние дни с 10 до 15 часов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где и кому выплатят денежную помощь, на которую предварительно не нужно подавать заявление.