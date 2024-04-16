До 100 тыс грн для 5 категорий лиц: где и с какой целью украинцам окажут помощь
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Подать заявление можно только до 3 мая
Общество Красный Крест производят регистрацию на целевую выплату для жителей Черкасс. Выплаты будут осуществляться для поддержки домохозяйств, деятельность которых пострадала из-за войны.
Сумма помощи составляет 100 тысяч гривен и направлена на начало, развитие или восстановление источника доходов домохозяйства. Как говорится в Telegram-канале организации Красный Крест, это предусмотрено проектом "Перезагрузка: расширение возможностей для трудоустройства" при содействии Cruz Roja Española.
Кто может получить денежную помощь
Программа Красного Креста оказывает грантовую поддержку домохозяйствам Черкасской ТГ, деятельность которых пострадала из-за войны в Украине в сумме 100 тысяч гривен. Она будет начислена для ВПЛ, которые имеют регистрацию в Черкасской территориальной общине после 24.02.22 года и могут вести хозяйственную деятельность, и местным жителям, которые потеряли собственное дело или работу.
Получатели помощи должны соответствовать одному из следующих критериев уязвимости:
- люди старше 65 лет,
- лица с инвалидностью I или II группы,
- семьи с двумя детьми до 18 лет,
- родители-одиночки несовершеннолетних детей,
- безработные.
Какие документы нужно подать
- паспорт;
- ИНН;
- документ, подтверждающий социальный статус;
- свидетельства о рождении детей;
- пенсионное удостоверение;
- справка из Центра занятости;
- справка по персонификации (ОК-5) или справка о размере пенсии на каждого члена домохозяйства;
- документы, удостоверяющие хозяйственную деятельность заявителя: ФЛП, лицензии, сертификаты и т.д.
Как заявителям принять участие в грантовой программе
Узнать подробно об условиях участия в проекте и зарегистрироваться можно до 3 мая 2024 года по ссылке.
Контактные номера:
- 096 309 88 73,
- 0 800 332 656.
Дополнительную информацию о программе можно ознакомиться во время личного посещения офиса Общества Красного Креста в Черкассах по адресу: ул. Черновола, 157 в будние дни с 10 до 15 часов.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где и кому выплатят денежную помощь, на которую предварительно не нужно подавать заявление.