Забудьте о телевизорах: новые решения занимают гораздо меньше места
Можно отказаться от черных экранов на полстены
Телевизор, десятилетиями считавшийся главным центром домашних развлечений, постепенно начинает терять свою роль — и на его место уже претендуют совсем другие, более мобильные и технологичные решения.
В издании "na Temat" рассказали, какие современные альтернативы могут заменить традиционные телевизоры. Есть три варианта.
Какие устройства заменяют их в современных квартирах
Одной из главных альтернатив становятся лазерные проекторы. Они занимают мало места, не требуют сложного монтажа и могут создавать большое изображение даже до 300 дюймов. Такие устройства легко переносить между комнатами, иногда даже использовать на улице. В то же время они часто стоят дешевле больших телевизоров с подобными возможностями.
Еще одним конкурентом телевизоров становятся VR-очки. Они позволяют погружаться в контент и используются не только для игр, но и для просмотра фильмов, работы и учебы. Такие устройства не занимают пространство в комнате и могут работать практически где угодно.
Отдельно развивается новый формат – мобильные смарт-экраны на подставке. Это большие экраны, которые легко можно перемещать по квартире. Их используют в качестве портативного развлекательного центра: в гостиной, кухне или даже на балконе. Некоторые модели могут поворачиваться на 90 градусов, что удобно для вертикального контента из соцсетей.
Эксперты отмечают, что все эти решения постепенно меняют роль телевизора, который всё чаще уступает место более гибким и современным форматам просмотра контента.
