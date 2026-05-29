Забудьте о телевизорах: новые решения занимают гораздо меньше места

Можно отказаться от черных экранов на полстены

Телевизор, десятилетиями считавшийся главным центром домашних развлечений, постепенно начинает терять свою роль — и на его место уже претендуют совсем другие, более мобильные и технологичные решения.

В издании "na Temat" рассказали, какие современные альтернативы могут заменить традиционные телевизоры. Есть три варианта.

Какие устройства заменяют их в современных квартирах

Одной из главных альтернатив становятся лазерные проекторы. Они занимают мало места, не требуют сложного монтажа и могут создавать большое изображение даже до 300 дюймов. Такие устройства легко переносить между комнатами, иногда даже использовать на улице. В то же время они часто стоят дешевле больших телевизоров с подобными возможностями.

Лазерный проектор заменяет большой телевизор в гостиной

Еще одним конкурентом телевизоров становятся VR-очки. Они позволяют погружаться в контент и используются не только для игр, но и для просмотра фильмов, работы и учебы. Такие устройства не занимают пространство в комнате и могут работать практически где угодно.

VR-очки становятся новой альтернативой обычным телевизорам

Отдельно развивается новый формат – мобильные смарт-экраны на подставке. Это большие экраны, которые легко можно перемещать по квартире. Их используют в качестве портативного развлекательного центра: в гостиной, кухне или даже на балконе. Некоторые модели могут поворачиваться на 90 градусов, что удобно для вертикального контента из соцсетей.

Мобильный смарт-экран легко перемещается между комнатами

Эксперты отмечают, что все эти решения постепенно меняют роль телевизора, который всё чаще уступает место более гибким и современным форматам просмотра контента.

