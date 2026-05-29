Большинство делает это неправильно: как заготовить спаржу без потери вкуса

Правильно замороженная спаржа не теряет вкус и текстуру

Спаржа — один из самых полезных сезонных овощей. Она низкокалорийна, богата клетчаткой, фолиевой кислотой, витаминами B, C и K, а также антиоксидантами. Словом, идеальный овоч, который хорошо иметь под рукой даже зимой. Как и другие овощи, спаржу можно замораживать.

Подготовка спаржи к заморозке не сложная, но имеет несколько важных нюансов. Если их игнорировать, то получится водянистый и невкусный овощ вместо упругого и ароматного. Рассказываем, как правильно заморозить спаржу на зиму.

Как подготовить спаржу к заморозке

Сначала тщательно вымойте спаржу и хорошо обсушите. Затем отрежьте или отломайте примерно треть нижней части стебля – это жесткая волокнистая часть, которая не подходит для применения. Если вы имеете дело с белой спаржей, ее нужно очистить ножом для чистки овощей.

Очень важно тщательно обсушить спаржу перед заморозкой. Если оставить капли воды на поверхности овоща, при замораживании образуются кристаллы льда, которые повредят нежную структуру. В результате даже идеально сваренная спаржа станет водянистой и потеряет упругость. После мытья разложите ее на чистом кухонном полотенце или бумажных салфетках и оставьте до полного высыхания.

Как заморозить спаржу

Уложите подготовленную и сухую спаржу в герметичный контейнер или zip-пакет, желательно порционно, чтобы потом было удобнее доставать нужное количество.

После этого нужно удалить из пакета как можно больше воздуха. Кислород способствует окислению, из-за которого овощ теряет цвет, витамины и вкус, а на поверхности появляется иней. Чтобы этого избежать, при закрывании пакета аккуратно нажимайте на него, выталкивая воздух до края, пока застежка не закроется полностью. В таком виде спаржу можно хранить в морозильнике до 3 месяцев, отмечается на кулинарном портале Beszamel.

Как варить замороженную спаржу

Замороженную спаржу не нужно размораживать перед варкой. Если перед приготовлением оставить ее оттаивать, она станет мягкой и дряблой, потеряв весь хруст. Это гарантированный способ получить резиновый, волокнистый овощ.

Кладите спаржу прямо из морозилки в кипящую подсоленную воду с щепоткой сахара. Зеленую спаржу варите около 12 минут, белую – 18 минут. После приготовления она будет такой же упругой и сочной, как свежая.