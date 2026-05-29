Веники и классические пылесосы уходят в прошлое. Чем европейцы убирают жилье

Даже работы-пылесосы теряют популярность

Многие люди уже давно отказались от уборки домов традиционными вениками. В Европе и других западных странах нашли альтернативу даже классическим пылесосам.

Обычно веники используют потому, что они легкие, мобильные и ими можно быстро что-то убрать. А вот классический пылесос требует времени на соединение всех частей, подключение к сети. Кстати, не все модели легкие и мобильные. Поэтому обычно люди пылесосят несколько раз в неделю, а в остальное время используют веники.

Однако европейцы давно перестали так делать, ведь предпочли беспроводные легкие пылесосы. Обычно они весят до 3 кг и напоминают длинную ручку классического пылесоса. Основным преимуществом этого девайса является легкость и качественная уборка. Ведь многие считают, что альтернативой веника может стать робот-пылесос, но на практике он требует немало условий для качественной работы. Например, надо поднимать все стулья и лишние вещи с пола.

Беспроводной пылесос

Плюсы ручного беспроводного пылесоса

Мобильность . Отсутствие шнуров и подключение к сети позволяет использовать пылесос для уборки любого угла комнаты. Легкий корпус не нагружает руки и не превращает уборку в тяжелую работу.

Автономность. Благодаря наличию аккумулятора пылесос позволяет убирать даже во время отключения. А с маленькими детьми он может стать незаменимой вещью, когда быстро нужно что-нибудь пылесосить.

Влажная уборка. Есть немало моделей, обладающих функцией влажной уборки, позволяющей не только пылесосить, но и мыть пол. Кстати, некоторые модели имеют функцию уборки паром.

Засасывает не только пыль. Новые модели беспроводных пылесосов позволят убирать с поверхностей даже жидкости – от разлитого молока до борща.

Чистка текстиля. Благодаря легкости и специальным насадкам, можно легко чистить мебель и узкие места обшивки.

Преимущества беспроводного пылесоса

Единственным вопросом остается цена, но она зависит от бренда, дополнительных функций. Кроме того, специалисты советуют сначала выбирать базовую модель, чтобы ознакомиться с таким типом девайса, и если он подойдет, через год-два сменить на более функциональную модель. Сейчас на рынке есть модели и за 10 тысяч гривен, и за 30 тысяч гривен.

Ручные беспроводные пылесосы

