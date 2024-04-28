В Украине перед Пасхой подешевел популярный продукт: аналитики назвали причину

На рынке не фиксируется оживление спроса

В Украине во второй половине апреля снизились цены на живец свиней убойных кондиций. Средневзвешенная рыночная отметка составила 63,35 грн/кг.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Свиноводы Украины" по результатам еженедельного мониторинга закупочных цен. Так, торги на прошлой неделе завершились ослаблением цен на закупку живых свиней на 1-3% по сравнению с предыдущей.

Несмотря на коррекцию, в центре и на востоке котировки преимущественно остались в пределах недельного диапазона — 63-65 грн/кг. В западных областях котировки кое-где ослабли до 62 грн/кг. Средневзвешенная рыночная отметка составила 63,35 грн/кг, что на 1,7% уступает еженедельно.

Также отмечается, что за неделю до Пасхи большинство представителей мясопереработки не отмечают предпраздничное оживление торговли, на которое рассчитывали. Отзывы о незначительной положительной динамике раздаются, однако она существенно слабее традиционной активизации накануне праздника. Несмотря на это, ожидание лучших погодных условий уже в эти выходные и приближение "вплотную" к Пасхе все еще поддерживает надежду операторов на более активную реализацию на следующей неделе.

Напомним, в Украине в канун Пасхи ожидается традиционное увеличение спроса на яйца. Однако это существенно не повлияет на их цену.