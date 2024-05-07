Эксперт рассказал, как руками общественности уничтожают конкурентов-девелоперов в Киеве

Скандал мог возникнуть из-за чьего-то корыстного мотива

Строительная отрасль в Киеве связана с масштабными скандалами, без которых не обходился ни один проект, вне зависимости от времен, руководителей города или настроений в обществе. Часто активная общественность действительно помогала избежать деструктивных для столицы последствий, однако и случаи "замораживания" объектов, блокировка реставрации исторических памятников не единичны. Поэтому, разбираясь с ситуацией в Китае, эксперт Олег Постернак в своем сообщении предположил , что "не всегда общественное возмущение возникает само собой".

Эксперт сразу отмечает – если анализировать сухо, ситуация однозначна. Определенные госпроектом границы памятки не совпадают с арендованными участками, разрешительные документы и выигранные суды свидетельствуют о правоте девелопера. Но, несмотря на фактологическую определенность ситуации, в соцмедиа создают кардинально противоположное впечатление. В сообщении подчеркнута системность публикаций, привлечение к ним медийных и политических фигур. Также подозрительным Постернак называет "чуть ли не одновременное появление" ряда площадок продвижения темы в интернете.

"То, насколько эмоционально и манипулятивно ведут публичную дискуссию некоторые игроки, закладывает сомнения. Кому-то с хорошими ресурсами либо понадобилась эта земля, либо перешел дорогу девелопер. Just business и уничтожение конкурента руками общины", — говорится в тексте.

Эксперт акцентирует внимание на последовательном использовании людей как рычага давления. Вне своей воли им навязывают определенную позицию вопреки фактам, а дальше уже дело в правильном "подогреве" градуса негатива.

"В очередной раз в качестве инструмента для своих игр используют людей. Чтобы потом общественный гнев и возмущение помогли достичь скрытой цели. Поэтому нам нужно всегда воспринимать информацию с холодной головой. Особенно, когда тема резко становится слишком навязчивой в информпространстве", — заключает Олег Постернак.