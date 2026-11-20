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Народный депутат Сергей Власенко в эфире Натальи Мосейчук прокомментировал новые записи, обнародованные бывшим генпрокурором Русланом Кравченко, по поводу жены руководителя САП Александра Клименко и ее подруги, адвоката Натальи Редич.

Власенко подчеркнул, что обнародованные материалы содержат обстоятельства, требующие полноценного расследования.

"Почему у нас есть неприкосновенные в расследовании, а есть прикосновенные в расследовании?" – спросил нардеп.

Отдельно Власенко обратил внимание на отмену сведений о сообщении о подозрении в ЕРДР.

По его словам, объяснение, что информацию внесли ошибочно, не является надлежащим правовым основанием для ее изъятия из реестра.