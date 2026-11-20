Работа в магазине продолжается и после 21:00

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

После окончания рабочего дня и закрытия магазинов "АТБ" для посетителей работа в торговых залах не прекращается. В это время за дело берется ночная смена, которая готовит супермаркет к следующему дню: пополняет полки товарами, расставляет продукцию на витринах и убирает помещение.

Об особенностях работы сотрудников в ночное время рассказывает "Телеграф". Одна из главных задач смены – позаботиться о том, чтобы к утреннему открытию магазина покупатели могли найти нужные товары на своих местах. Для этого сотрудники заранее выкладывают продукцию, проверяют выкладку и приводят в порядок торговый зал.

Читайте также: " Отличаются ли цены в "синих" и "черных" АТБ: в чем разница между магазинами ".

Товары на витринах расставляют до прихода покупателей Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Особые правила действуют во время комендантского часа. Работники должны учитывать ограничения по шуму, ведь даже обычные рабочие процессы не должны мешать жителям близлежащих домов. Это касается не только громких звуков во время работы, но и музыки в магазине.

В частности, в этот период нельзя включать музыку на весь торговый зал. Поэтому ночная смена должна выполнять необходимые задачи, одновременно соблюдая требования тишины. Благодаря работе сотрудников к началу нового рабочего дня супермаркет уже подготовлен к приходу покупателей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с выпечкой в супермаркетах "АТБ" после окончания рабочего дня.