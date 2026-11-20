Если документ не появится в приложении, есть другой способ его получить

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Чтобы восстановить "Резерв ID" на новом смартфоне, установите "Резерв+" и снова авторизуйтесь через BankID. Это первые два шага: остальные тоже можно выполнить в приложении.

Порядок восстановления доступа объяснил старший военный юрист ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко в комментарии "Телеграфу". Третий шаг – дождаться, пока приложение получит актуальные данные из реестра "Оберіг", а четвертый – подтвердить контактные данные и установить новый код доступа.

Больше информации в материале: "Нет телефона с "Резерв+", а на улице остановил ТЦК: оштрафуют ли на 34 000 грн и что делать (инструкция)".

"Повторно становиться на воинский учет или обращаться в ТЦК исключительно из-за смены смартфона не нужно", – подчеркнул юрист Данило Гончаренко.

Если не удается авторизоваться или после входа документ не формируется, сначала напишите в службу поддержки "Резерв+". В ТЦК и СП обращайтесь, если проблема касается самих военно-учетных данных.

Электронный военно-учетный документ можно также получить на портале "Дія". По данным издания Kosht, документ с QR-кодом там формируют примерно за 10 минут.

Документ с QR-кодом на портале "Дія" формируют примерно за 10 минут Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Ранее "Телеграф" рассказывал, что потеря смартфона с приложением "Резерв+" не означает снятия человека с воинского учета. В то же время юрист объяснил, почему отсутствие доступа к электронному военно-учетному документу может создать проблемы во время проверки и грозит ли за это штраф.