В Украине могут повысить тариф на свет: сколько будем платить

Решение по повышению тарифов пока не принято, но обсуждения ведутся

В Украине рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию. Это связано с атакими на энергетическую инфраструктуру, которые привели к потере более 8 гигаватт энергетических мощностей.

Повышение планируется с уровня 2,64 до 3,5-4 гривен за киловатт-час, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Такое мнение выразила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона.

"Решение по повышению тарифов пока не принято, но, будем откровенными, обсуждения ведутся, ведутся расчеты, потому что мы должны осознавать то, что начиная с 22-го марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши энергетические объекты, и на сегодняшний день уже потеряно более 8 гигаватт и это огромный объем генерирующих мощностей", – сказала Гринчук.

Отмечается, что содержание энергетической системы в стабильном режиме это нелегкая задача. В связи с непростой ситуацией, необходимо повышение тарифов для обеспечения устойчивого функционирования энергетической системы.

Кроме того, Кабинет министров рассматривает возможность введения аварийных отключений света.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет тариф на газ в Украине до 2025 года.