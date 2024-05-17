Цена упала более чем на 10 грн: популярный продукт в Украине значительно подешевел

Цены зависят от торговой сети

Пока в Украине дорожают популярные ягоды, цены на яйца резко снизились. На некоторые позиции разница с прошлым месяцем достигла более 10 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минцифры. По которым десяток яиц можно приобрести за 36,99 грн, без учета акционных предложений супермаркетов.

Так, яйца куриные "Квочка" С1 в прошлом месяце стоили 48,66 грн за 10 шт., что на 10,81 грн дешевле, чем в мае. Ведь сейчас цена этого товара 37,85 грн. Выгоднее всего покупать яйца в магазинах "Novus", ведь "Квочка" С1 10 шт. стоит там 36,99 грн, а в "Auchan" — 38,70 грн.

Яйца куриные "Ясенсвіт" С1 в этом месяце на 9,98 дешевле стоят, ведь десяток можно приобрести за 38,16 грн. Хотя в апреле эта стоимость составила 48,14 грн. В сети магазинов "Novus" десяток таких яиц продается за 36,99 грн, а в "Megamarket" — 39,90 грн.

Цены на яйца

Соответственно снизились цены и на упаковку яиц "Ясенсвит" по 18 шт. и 30 шт., они составляют 71,00 грн и 118,05 грн соответственно. В апреле стоимость была больше на 16,42 грн и 26,89 грн, то есть 18 яиц стоило 71 грн, а 30 -144,94 грн.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине упала цена на два популярных продукта.