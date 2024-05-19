Украина в лидерах, но это не радует: обнародован список стран, получивших больше всего кредитов от МВФ

Украина взяла кредитов у МВФ почти на 5% своего ВВП

Украина вошла в топ стран с крупнейшей задолженностью перед Международным валютным фондом. Общая сумма кредитов перевалила за 9 миллиардов долларов.

Об этом информирует Ceoworld со ссылкой на отчет МВФ. В тройку "лидеров" вошла Аргентина, Египет и Украина, а после них расположились Пакистан и Эквадор.

Отмечается, что данный рейтинг актуален по состоянию на 14 мая 2024 года.

Первые пять стран в рейтинге имеют следующие задолженности:

Аргентина — 30 987 500 000 долларов;

Египет — 10 854 130 844 долларов;

Украина — 9 004 759 174 долларов;

Пакистан — 6 546 500 003 долларов;

Эквадор — 5 768 162 502 долларов.

Задолженность Украины составляет 4,7% ее ВВП.

Стоит отметить, что МВФ выделяет кредиты странам, которые сотрудничают с ним и находятся в состоянии кризиса, вызванного внутренними или внешними факторами, вроде российского вторжения в Украину. К тому же этот график не отображает реальную ситуацию с экономикой стран, поскольку МВФ попросту не выдает кредит странам, которые имеют проблемы с наличием иностранной валюты для оплаты импорта или обслуживания внешнего долга, имеет ярко выраженные проблемы с коррупцией или кризисом государственного управления, находится под санкциями или не выполнила условий предыдущих программ финансирования.

Как сообщалось ранее, Украина заняла 105 место из 143 в рейтинге самых счастливых стран. Несмотря на войну и все кризисы, которые наша страна пережила в последние годы, ее место в списке поднимается из года в год.