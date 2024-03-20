Какое место Украина заняла в мировом рейтинге счастья: война имеет влияние, но есть странная вещь

Всего в рейтинге 137 стран.

К Международному дню счастья, который отмечается на 20 марта, был опубликован отчет о мировом счастье "World Happiness Report". В нем определен рейтинг стран по уровню счастья, основанный преимущественно на оценках жизни, полученных во Всемирном опросе Gallup.

Украина в этом году заняла в нем 92 место из 137. Об этом пишет CNN.

По словам исследователей, война, которую начала Россия, должна иметь негативное влияние, однако, если посмотреть на инфографику за предыдущие годы (2023 — №96, 2022 — №98), то получается, что Украина в рейтинге поднимается. Страна-агрессорка оказалась в этом году "счастливее" Украины и заняла в рейтинге 70 место.

Первенство в нем уже шестой год занимает Финляндия. Скандинавская страна и ее соседи Дания, Исландия, Швеция и Норвегия получили очень хорошие оценки по показателям, которые использует отчет для объяснения своих выводов. Среди них — ожидаемая продолжительность здоровой жизни, ВВП на душу населения, социальная поддержка, низкий уровень коррупции, щедрость в сообществе, где люди заботятся друг о друге, и свобода принимать ключевые жизненные решения.

В первую десятку также попал Израиль, поднявшийся на 4-е место с 9-го места в рейтинге прошлого года. Замыкают первую десятку Нидерланды (№5), Швейцария (№8), Люксембург (№9) и Новая Зеландия (№10).

Исследователи также отметили, что был замечен рост доброжелательности примерно на 25% по отношению к показателям, когда была пандемия.

"Даже в эти тяжелые годы положительные эмоции оставались вдвое более распространенными, чем отрицательные, а чувство положительной социальной поддержки вдвое сильнее, чем чувство одиночества", — сказал главный исследователь Джон Геливелл в прессрелизе.

Украина в рейтинге в предыдущие годы

Заметим, что даже несмотря на войну Украина на несколько ступеней выше в отчете этого года, ведь в 2023 она заняла 96 место. В год, когда началось полномасштабное вторжение, наше государство заняло 98-е место. В 2021 – 110, в 2020 – 123, в 2019 – 133, в 2018 – 138, в 2017 – 132, в 2016 – 123, в 2015 – 111 место.

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