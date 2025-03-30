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Путин готовит новое большое наступление в Украине: где и когда его ждать, - ISW

Автор
Анастасия Мокрик
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Россия планирует наступление на Украину
Россия планирует наступление на Украину. Фото Коллаж "Телеграфа"

Таким образом россияне хотят усилить влияние РФ на продолжающихся переговорах о прекращении огня

Российские войска готовы активизировать наступательные операции в нескольких районах линии фронта в надежде повлиять на перемирие и переговоры. Произойти это может весной и летом текущего года.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, россияне не способны в данном случае достичь значительных успехов.

"Российские силы готовятся начать новую наступательную операцию в неуказанном секторе линии фронта в ближайшие недели, чтобы максимально усилить давление на Украину и усилить влияние России на продолжающихся переговорах о прекращении огня", — говорится в материале.

В последнее время аналитики ведомства наблюдали активизацию наступательных действий россиян на Ореховском, Покровском и Лиманском направлениях, а также на севере Сумской области. В последнем случае — это попытка противника вытеснить ВСУ с позиций в Курской области. При этом, несмотря на активизацию, враг не достиг тактически значимых успехов на указанных направлениях.

"Российские войска продвинулись как минимум на три километра от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей в двух районах Покровского направления, и Кремль, вероятно, будет использовать будущие российские наступления на юго-восток Днепропетровской области, чтобы сеять хаос и страх в информационном пространстве", — пишет ISW.

Аналитики думают, что военное командование вряд ли перебросит войска из Курской области, если Россия намерена провести согласованную наступательную операцию по захвату города Сумы или продвижению к нему. У России, вероятно, нет достаточного количества готовых к развертыванию резервов оперативного уровня для проведения существенных наступательных операций против городов Сумы, Харьков и Запорожье без переброски сил, уже задействованных в других районах линии фронта.

В Институте также считают маловероятным способность армии РФ провести три масштабные наступательные операции против указанных крупных украинских городов даже после проведения таких передислокаций. Причиной называются существенные потери России в бронетехнике и личном составе за последние три года боевых действий.

"ISW не наблюдал сообщений в открытых источниках о значительных передислокациях российских войск в направлении Сум, Харькова или Запорожья — что указывало бы на подготовку к возобновлению наступательных усилий в этих областях — на момент написания настоящего отчета и продолжит сообщать о любых заметных передислокациях российских войск, хотя российские войска могли проводить ротации, не отмеченные в отчетах в открытых источниках", — говорят аналитики.

При этом, как отмечается, войска РФ могут попытаться продвинуться в пределах досягаемости артиллерии этих городов, до возможного наземного прекращения огня, чтобы "сделать жизнь гражданского населения в этих населенных пунктах невыносимой" или "подготовиться к наземным операциям до установления прекращения огня".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступление россиян может начаться весной 2025 года.

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#Наступление #Фронт #ISW