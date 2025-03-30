В Украине перевели часы: сколько сейчас времени и будут ли переводить еще раз

Будет ли отменено летнее время в Украине: что говорят эксперты?

В 2024 году на голосование в Верховной Раде был вынесен законопроект №4201. Депутаты проголосовали за отмену перевода стрелок на летнее время. Если бы Владимир Зеленский его подписал, то в октябре прошлого года украинцы в последний раз перевели бы часы, но этого не произошло, поэтому традиционный переход на летнее время состоялся по расписанию.

А вот будем ли переходить на летнее время в следующем году, разбирался "Телеграф". Вопрос перевода часов в Украине уже давно вызывает оживленные дискуссии. С одной стороны, сторонники отмены сезонных изменений времени аргументируют это экономией энергии, улучшением здоровья граждан и гармонизацией с европейскими стандартами. Кроме того, противники перемен считают, что переход на летнее или зимнее время уже стал частью привычного ритма жизни, и его отмена может привести больше к неудобствам, чем к пользе.

Законопроект №4201, который должен был положить конец этой практике, был воспринят неоднозначно. Он предусматривал фиксацию времени по стандартному поясу UTC+2, то есть фактически отмену перехода на летнее время (UTC+3). Однако после длительных дебатов и доработок документ так и не вступил в силу.

Поэтому в ночь на последнее воскресенье марта 2025 Украина по-прежнему перевела стрелки на час вперед.

Но что будет в следующем году? Вернемся ли мы снова к летнему времени или все же останемся на зимнем? Пока информация об этом остается размытой. У власти нет однозначной позиции по этому вопросу.

С одной стороны, есть стремление синхронизироваться с Европейским Союзом, где уже несколько лет идут дискуссии об отмене сезонных смен времени. С другой стороны, внутренние политические и экономические вызовы отодвигают этот вопрос на второй план.

Эксперты отмечают, что перевод часов имеет как положительные, так и отрицательные стороны. По данным медицинских исследований, изменение времени может влиять на биоритмы человека, вызывая временные нарушения сна и повышение уровня стресса.

В то же время экономисты отмечают, что эффект от энергосбережения, ради которого когда-то и вводили летнее время, в современных условиях минимальный.

Пока украинцам остается ждать. Если законопроект №4201 или подобный документ таки вступит в силу до октября 2025 года, переход на зимнее время, обычно происходящий в последнее воскресенье октября, может стать последним в истории страны.

Ранее "Телеграф" писал о том, сколько денег можно сэкономить на коммунальных услугах после перехода на летнее время.