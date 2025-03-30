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Будто локация для фильма ужасов: как сейчас выглядит курортная Затока на Одесчине (фото)

Автор
Анастасия Мокрик
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Коллаж "Телеграфа"

По всему курорту можно заметить сплошные руины

Один из популярных украинских курортов в Одесской области — Затока, превратился в настоящие руины после множества обстрелов со стороны российских военных. Базы отдыха в большинстве или разрушены полностью, или частично.

Соответствующие кадры из курортного села были опубликованы в одном из Telegram-каналов. На них видно, что Затока сейчас практически безлюдна, а на улицах изредка можно заметить бездомных животных.

Линия баз отдыха больше напоминает кадры из фильма ужасов. У некоторых из них отсутствуют крыши, выбиты окна, разрушены стены, а от некоторых уже практически ничего не осталось.

Справка: Затока — это посёлок Каролино-Бугазской сельской общины в Белгород-Днестровском районе Одесской области Украины. Фактически весь курорт Затока – это длинная коса между Днестровским лиманом шириной от 1 км до 60 метров в самом узком месте, его так и называют – здесь море и лиман почти сочетаются.

В Затоке есть песчаный пляж шириной 50 метров и протяженностью 5 км и мелководье сделало Залив одним из популярных мест отдыха жителей Украины, Молдовы. В селе построены десятки баз отдыха, где ранее любили отдыхать люди в летний период.

Так выглядела Затока до полномасштабного вторжения:

Затока. Фото: Википедия
Затока. Фото: Википедия
Затока. Фото: Википедия

Атаки по Затоке

В 2022 году, в ходе вторжения России на Украину, поселок значительно пострадал в результате российских бомбардировок. Затем за время полномасштабной войны россияне неоднократно совершили атаки по этому населенному пункту.

Например, в августе 2022 года результате ракетного удара по поселку Затока в Белгород-Днестровском районе разрушены 7 зданий базы отдыха и повреждены 15 домов дачного типа.

Также в октябре 2024 года россияне совершили массированный ракетный удар по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Заливе Одесской области. Стоит добавить, что враг уже бил по мосту в Заливе в апреле 2022 года. Тогда чиновники утверждали, что он "подвергся разрушению".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в феврале 2025 года выглядел популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области.

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#Курорт #Одесская область #Затока #Как выглядит