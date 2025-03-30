3G уже отключили? Пользователи пожаловались на серьезные проблемы со связью, что ответили в "Киевстаре"

На ухудшение связи жалуются в Черкасской области

После новостей об отключении 3G в Украине пользователи стали жаловаться на качество Интернета и связи. Особенно остро проблема возникла в сельской местности и отдаленных районах – там жители ощутили существенное ухудшение мобильной связи.

В социальных сетях появляется все большее количество жалоб от абонентов. Галина Романенко из Черкасской области написала в комментариях под сообщением "Киевстара": "Не знаю, как где, а в Черкасской области в селе, пожалуй, 3G отключили, а 4G, пожалуй, не включили. Связь плохая, а интернет почти не работает. Мама пенсионерка платит 250 грн

По запросу оператора женщина уточнила, что речь идет о селе Матвеевка Черкасской области. Представители "Киевстара" ответили, что передали информацию в технический отдел для проверки качества связи, однако результаты проверки пока неизвестны.

Именно в сельской местности многие пользователи до сих пор используют 3G, особенно в отдаленных от базовых станций районах, где сигнал 4G слаб или отсутствует из-за географических особенностей и меньшей плотности покрытия.

Напомним, что 24 июня 2025 Киевстар планирует полностью отключить частоты 3G в столице. Это часть общей стратегии отказа от устаревших технологий в пользу более современных решений, отвечающая мировым тенденциям – во многих странах Европы 3G уже давно не используется.

Также ранее "Телеграф" объяснял, как проверить, поддерживает ли телефон 4G и куда обратиться, чтобы подключить.