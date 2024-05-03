Почти догнали Штаты: Украина поднялась в мировом рейтинге свободы слова сразу на 18 ступеней

Несмотря на войну с Россией

Сразу на 18 пунктов: Украина поднялась в международном рейтинге свободы слова по версии негосударственной организации защиты прав человека "Репортеры без границ". По сравнению с прошлым годом наша страна поднялась с 79-го места на 61-е.

Соответствующий индекс свободы слова обнародован на сайте организации. При этом отмечается, что сокрушительное влияние на свободу слова в Украине оказывает полномасштабная война.

"Война, начатая Россией 24 февраля 2022, ставит под угрозу выживание украинских СМИ. В этой "информационной войне" Украина находится на передовом противодействии экспансии кремлевской системы пропаганды", — говорится в сообщении.

Возглавили мировой рейтинг Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Португалия и Ирландия. Эти страны стали Топ-8 по свободе слова. Они единственные, которые продемонстрировали "хорошие" показатели. Отметим, что в прошлом году к топам принадлежала и Литва, которая в этом году опустилась с 7-го места на 13-е.

Оценку "Удовлетворительно" получили 33 страны. В основном это страны Западной и Центральной Европы, а также Литва и Латвия, Канада, Австралия, Тайвань, Южная Африка, Молдова и другие.

"Проблематичной" назвали ситуацию со свободой слова в 50 странах. Примечательно, что США, которые, как отмечает издание, были когда-то образцом этого рейтинга, заняли 55 место (опустились на 10 пунктов по сравнению с прошлым годом) и находятся в одной категории с Украиной, которая, напомним, на 61 месте.

В 49 странах мира ситуацию назвали "сложной", а вот "очень серьезной" в 36 странах. Это большинство стран Азии, в частности, Китай, Индия, КНДР, Азербайджан, а также Россия и Беларусь. Каким-то чудом Россия поднялась на две ступени рейтинга, а Беларусь опустилась сразу на 10 ступенек.

Последние места в рейтинге свободы слова заняли "друзья" РФ: Иран, КНДР, Афганистан, Сирия и Эритрея.

Подробнее о ситуации в Украине

Как отмечают "Репортеры без границ", украинский медиа-ландшафт разнообразен, но частично остается под контролем олигархов, владеющих большинством национальных телеканалов. Государство также стало центральным медиа-актером после российского вторжения в феврале 2022 года.

Медиа-сектор несет на себе основное бремя влияния российского вторжения, что нарушает работу редакций и даже ставит под угрозу их экономическую выживаемость. На территориях, находящихся под контролем России – Крыма, аннексированном в 2014 году, вместе с Донбассом и территориями, оккупированными российской армией в 2022 году – украинские СМИ замалчиваются и заменяются кремлевской пропагандой.

Вместе с этим, по данным организации, продолжавшееся и до полномасштабного вторжения противостояние с Россией отравляет "информационный климат" в Украине. Так, указом президента Украины были заблокированы СМИ, считающиеся прокремлевскими и ограничен доступ к российским социальным сетям, что, хоть и логично в условиях сегодняшнего дня, однако считается нарушением свободы слова.

После полномасштабного вторжения Россия целенаправленно атаковала журналистов, СМИ и телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы помешать украинскому населению получить доступ к независимым новостям и информации.

Экономический контекст

Российское вторжение ослабило украинскую экономику и повлекло за собой потерю СМИ многих подписчиков и рекламодателей. Как следствие, несколько сотен редакций были вынуждены закрыться, а другие сократили свою деятельность и временно уволили своих сотрудников без сохранения заработной платы. Местные и печатные СМИ больше всего пострадали от этих вызовов.

Социокультурный контекст

Также война кардинально изменила работу журналистов и освещаемые ими сюжеты. Российские нападения по всей стране превратили их всех в военных репортеров. Однако украинские СМИ продолжают освещать социальные темы и играть важную роль в разоблачении коррупции в элите страны, несмотря на давление, отмечают в организации "Репортеры без границ".

Безопасность

Что касается безопасности журналистов, то в условиях полномасштабной войны говорить о ней сложно. После российского вторжения в феврале 2022 года безопасность журналистов оказалась под угрозой как никогда. Иногда их намеренно обстреливают российские военные, несмотря на то, что они демонстрируют свои удостоверения "Пресса", и список раненых или убитых репортеров, а так же сильно пострадавших от ударов россиян СМИ, продолжает расти.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что во время повторного обстрела в Запорожье были ранены журналисты. Сотрудники СМИ снимали последствия предыдущей атаки россиян и попали под повторный удар.