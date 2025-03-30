Европа не в приоритете: в WP получили секретную стратегию Пентагона, что задумали у Трампа

Меморандум определяет приоритеты Вооруженных сил США

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Пит Хегсет намерен переориентировать вооруженные силы США на сдерживание захвата Тайваня Китаем и укрепление внутренней обороны путем "принятия риска" в Европе и других частях мира.

Об этом говорится в секретном внутреннем меморандуме, пишет The Washington Post (WP). Отмечается, что этот документ известен как "Временное стратегическое руководство по национальной обороне" и помечен в большинстве отрывков грифом "секретно". Он был распространен в Пентагоне в середине марта и подписан Хегсетом.

В документе в общих чертах и местами в партийных подробностях описывается реализация видения президента Дональда Трампа по подготовке и победе в потенциальной войне против Пекина и защите Соединенных Штатов от угроз в "ближнем зарубежье", включая Гренландию и Панамский канал.

"Первая администрация Трампа и администрация Байдена характеризовали Китай как величайшую угрозу для США и позиционировали силы для подготовки и сдерживания конфликта в Тихоокеанском регионе. Но указания Хэгсета поражают тем, что потенциальное вторжение на Тайвань рассматривается как эксклюзивный сценарий, которому должен быть отдан приоритет перед другими потенциальными опасностями", — отмечают авторы материала", — говорится в материале.

Также в документе отмечается, что Пентагон "возьмет на себя риск на других театрах военных действий", с учетом кадровых и ресурсных ограничений. Кроме того, будет оказываться давление на союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, чтобы те тратили больше средств на оборону и взяли на себя основную роль в сдерживании от угроз со стороны России, Северной Кореи и Ирана.

В руководстве говорится, что агентство переключит внимание на контртеррористические миссии против группировок, способных и намеревающихся нанести удар по США, что является сигналом о том, что оно будет отдавать приоритет боевикам на Ближнем Востоке и в Африке, которые дестабилизируют обстановку в регионе, но не имеют амбиций совершать международные атаки.

"Китай – единственная постоянная угроза для министерства (Минобороны США – Ред.). Недопущение того, чтобы захват Тайваня Китаем стал свершившимся фактом, при одновременной защите США – единственный сценарий для министерства", – отметил Хегсет.

Издание отметило, новые указания Пентагона по "защите" Тайваня включают увеличение присутствия войск с помощью подводных лодок, бомбардировщиков, беспилотных кораблей и специальных подразделений армии и морской пехоты, а также большее внимание к бомбам, которые уничтожают укрепленные и подземные цели.

Помимо того, план предусматривает улучшение обороны дислокации американских войск в Индо-Тихоокеанском регионе, создание заранее размещенных запасов и улучшение материально-технического обеспечения.

Штаты также планируют повлиять на администрацию Тайваня, чтобы остров увеличил долю военных расходов с нынешних 2,5% до 10% ВВП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолц по ошибке добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытую группу в Signal, а впоследствии министр обороны Пит Хегсет направил ему детали американских ударов по Йемену за несколько часов до их начала.