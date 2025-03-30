Трамп жестко прокомментировал Сигналгейт: полетят ли головы после скандала

Илон Маск неоднозначно отреагировал на скандальную ситуацию

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку своему советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, назвав его "хорошим человеком". Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о причастности чиновника к утечке информации из сверхсекретного чата в Signal.

Об этом сообщает NBC News. Когда журналисты спросили Трампа, беспокоит ли его резонанс вокруг публикации The Atlantic, американский лидер ответил отрицательно. Он отметил, что это был "единственный сбой за 2 месяца, не имевший серьезных последствий".

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и из-за охоты на ведьм", — добавил политик.

Он добавил, что такие обвинения якобы безосновательны, а СМИ хотят говорить лишь о скандалах вместо "успешных ударов" администрации США.

"У нас был чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и очень смертоносный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они (СМИ — ред.) хотят говорить — это чушь. Это фейковые новости", — сказал Трамп.

В то же время Трамп подчеркнул, что Майк Уолтц "усвоил урок" из этой ситуации.

По информации Sky News, это первый весомый комментарий президента США по поводу скандала с утечкой секретной информации. Кроме того, Дональд Трамп заявил, что присутствие редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в чате никак не повлияло на военную операцию.

СМИ также обратили внимание на активность главы Вашингтона в социальной сети X. Трамп распространил публикацию американского миллиардера и руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, иронически отреагировавшего на ситуацию с перепиской американских чиновников.

"Лучшее место, чтобы спрятать труп, — это вторая страница журнала The Atlantic, потому что туда никто никогда не заглядывает", — говорится в сообщении.

Что известно о скандале с Signal

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов.

Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет возразил, что речь шла о военных планах.

По информации источников в Белом доме, Трамп может уволить Майка Уолтца из-за этого инцидента уже в ближайшие дни. Другие чиновники утверждают, что советнику по нацбезопасности рекомендуют самостоятельно подать в отставку во избежание неудобной ситуации для президента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личные данные американских чиновников утекли в сеть. Речь идет якобы об электронных адресах, мобильных номерах и паролях сотрудников администрации Дональда Трампа.