Тарифы выросли до 20%, но не все: как в Украине изменились цены за коммуналку
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Сравнение цен с 2023 по 2024 год
За год – с апреля-2023 по апрель-2024 в Украине подорожали коммунальные услуги в целом на 12,9%. При этом, например, именно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, в то время как цена ряда услуг осталась на прежнем уровне.
Об общем росте тарифов сообщили в Госстате. По его данным, кроме электроэнергии также подорожали:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;
- содержание и ремонт жилья – на 3,2%;
- уборка мусора – на 1,6%.
На что тарифы не изменились
В то же время, тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Ранее "Телеграф" писал, что тарифы на свет, вероятно, возрастут уже с 1 июня. Об этом рассказал народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Сейчас в Кабмине идут активные обсуждения, чтобы поднять тарифы уже до 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Вероятно, такое решение будет принято. Но важно заметить, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а именно развитию генерации.