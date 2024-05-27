Пересчет будет уже с 1 июня: кому из пенсионеров доплатят 1000 гривен

Сначала выплатится задержанная надбавка, а затем по 333 гривны ежемесячно

Для определенных категорий пожилых в Украине будет произведен перерасчет выплат в июне. Ежемесячная надбавка после него будет составлять 333 гривны.

Она пройдет задним числом, потому что Пенсионный фонд получает статистические сведения с опозданием, поясняется на сайте Today. На индексацию имеют право ушедшие на отдых пенсионеры, но продолжившие работать и их пенсия составляет 5842 гривны.

На перерасчет выплаты в апреле рассчитывают лица, которые продолжили работу после назначения пенсии и если во время работы они получили не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

Если у пенсионера 35 лет стажа, то для него будет начисляться ежемесячная надбавка в размере 333 гривны.

Следует отметить, что в июне будут выплачены дополнительные средства за апрель и май, ведь перерасчет состоится с опозданием. Поэтому пенсия в следующем месяце увеличится на 1000 гривен, а дальше будет выплачиваться по 6175,1 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие еще дополнительные надбавки получат пенсионеры в следующем месяце.