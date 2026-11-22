При выборе стоит учесть и место для сушки посуды

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Узкая прямоугольная мойка без крыла оставит больше рабочего места, если она занимает меньше столешницы вдоль ее переднего края, чем круглая. При одинаковой внешней ширине и одинаковом расположении свободный участок сбоку будет одинаковым.

Разделочную доску удобнее ставить на сплошной участок столешницы сбоку от чаши Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Чтобы сравнить две модели, нужно сопоставить их внешние габариты, а не только размеры чаш, рассказывает "Телеграф". Если у мойки есть крыло для сушки посуды, его ширину также учитывают: оно занимает часть столешницы, на которой иначе можно было бы готовить.

Вокруг круглой чаши остаются свободные углы, но для разделочной доски полезнее сплошной участок сбоку. Поэтому важно смотреть, где будет стоять мойка: ближе к краю столешницы она оставит одну более длинную рабочую зону, тогда как посередине разделит ее на две более короткие.

Свободные углы вокруг круглой чаши не заменяют цельного участка для подготовки продуктов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Компактную прямоугольную чашу можно расположить длинной стороной от переднего края столешницы к стене, если позволяют ее глубина и место для смесителя. Так в чаше останется место для посуды, а сбоку – место для нарезки продуктов.

Как сообщал "Телеграф", во время перебоев с водой сократить ее расход помогают дозированная подача, предварительная очистка посуды и отдельный запас технической воды. Подробнее читайте в советах по экономии воды.