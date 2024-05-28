В шести регионах Украины продолжается программа экстренной поддержки: кто получит до 33 тыс грн

Надо заполнить онлайн-заявление

Домохозяйства из Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областей должны получить денежную помощь до 33 тысяч гривен на начало или возобновление экономической деятельности.

Эту выплату предоставляет представительство "Эстонского совета по делам беженцев" в рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию", как говорится на сайте организации. Ее цель – обеспечить доступ к средствам существования для уязвимых домохозяйств, пострадавших из-за вооруженного конфликта, создать новые источники дохода и помочь людям достичь прожиточного минимума.

Кто имеет право на выплату

На помощь рассчитывают лица из 6 областей, лишившихся средств для обеспечения своих семей из-за войны и уже получивших денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Подтверждение о предварительном начислении представляет главный заявитель домохозяйства посредством подачи заявки на платформе.

Помощь оказывается домохозяйствам следующих общин: (область, район, община) :

Запорожская, Запорожская, Новониколаевская, Широковская;

Николаевская, Баштанская, Березнеговатская, Казанковская;

Харьковская, Купянская, Шевченковская;

Харьковская, Чугуевская, Слобожанская;

Кировоградская, Кропивницкая, Новгородковская;

Полтавская, Полтавская, Кременчугская, Миргородская;

Черкасская, Черкасская, Смелянская.

Приоритетные уязвимые группы:

Домохозяйства с детьми, возглавляемые одинокой матерью/ одиноким отцом;

домохозяйства, в которых женщина выступает единственным кормильцем;

домохозяйства с беременными женщинами;

домохозяйства с 3 и более детьми до 18 лет;

домохозяйства с детьми до 2 лет;

Домохозяйства с лицами с инвалидностью 1 или 2 группы;

Домохозяйства с лицами, которые имеют тяжелые заболевания и нуждаются в дорогостоящем лечении;

Домохозяйства, состоящие из пожилых людей (60+);

домохозяйства, в которых полностью или частично разрушено жилье;

Домохозяйства, члены которых получили ранения или погибли в результате активных боевых действий.

Эти средства должны быть направлены на развитие животноводства, молочного производства, птицеводства, огородничества, пчеловодства, других видов сельского хозяйства, производства пищевой продукции или предоставления услуг (пошив одежды, ремесла, строительство, ремонт, услуги красоты или бытовые и т.п.).

Какая сумма помощи

Выплата производится на основе индивидуальной оценки домохозяйства. Все категории уязвимости должны быть подтверждены документами.

Следует заметить, что наличие категории необходимо, но она не является гарантией для начисления средств.

Для получения помощи необходимо заполнить онлайн-заявку.. Сумма помощи колеблется от 23 500 до 33 000 гривен в зависимости от деятельности. Она будет переведена на банковский счет, указанный в заявлении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев произведут выплату на лечение и реабилитацию.