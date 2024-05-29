Работали, а годы стажа не засчитались? Почему пенсия может быть меньше

От количества стажа зависит сумма и время, когда человек сможет выйти на отдых

Каждый украинец может самостоятельно контролировать количество приобретенного стажа во время труда. Однако если есть какие-то нечеткие данные или некоторая информация отсутствует, то из-за этого пенсия может быть меньше.

Чтобы узнать количество стажа, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины или зайти в личный кабинет на вебпортале ПФУ. Об этом говорится в фонде.

"В случаях, когда в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или содержатся неправильные, или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа обязательно принимаются данные, имеющиеся в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования", — говорится на странице.

Если в документации нужно что-то изменить, заявитель может сделать это посредством обращения в ПФУ. Заявление в таком случае рассматривается при подтверждающей документации.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из пенсионеров в Украине доплатят в июне 1000 гривен.