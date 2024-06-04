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Обменники будут играть с курсом: чего ожидать от доллара на этой неделе

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Курс валют

Эта неделя отметится постоянными ситуативными колебаниями

На этой неделе курс доллара в банках будет находиться в коридоре 40,25-41,65 грн, а в обменниках — 40,30-41,50 грн. Показатели точно не упадут ниже 40 гривен.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, Национальный банк Украины будет вынужден почти каждый день выходить на торги с интервенциями и продавать американскую валюту. А курс на межбанке будет зависеть от ценников, которые поставит регулятор при продаже доллара.

"Валютные риски значительно выросли, поэтому финансисты не захотят рисковать… Учитывая рост напряженности на валютном рынке, а также высокую волатильность пары евро/доллар на международном рынке, владельцы обменников будут часто менять свои котировки в течение дня в зависимости от поведения украинского межбанка и пары евро /доллар на внешних площадках", — спрогнозировал Козырев.

По его словам, в течение 4-7 июня курс наличного доллара (покупки и продажи) будет в пределах 40,25-41,65 гривен, а в обменниках будет колебаться в коридоре 40,30-41,50 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 4 июня

По данным портала "Минфин", во вторник, 4 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,45 грн (покупка) и 41,05 (продажа). Наличный курс — 40,90 (покупка) и 41,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,48 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на этой неделе на валютном рынке будут частые изменения курса доллара.

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