Нацбанк переходит на новые пределы колебания курса: на сколько может подорожать доллар и когда

Эксперт дал неутешительный прогноз

Курс американской валюты в июне может достичь 41 гривны и даже больше. Национальный банк Украины работает в режиме управляемой гибкости курса и сам определяет, где ему зафиксироваться.

Как сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает 24 Канал, на прошлой неделе показатели пересекли 40 гривен, и это произошло впервые в истории. В настоящее время Нацбанк переходит в новый коридор колебания курса.

"Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли до 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку в 40 гривен и перешли в новый коридор", — объясняет он.

Регулятор продолжает работать в рамках управляемой гибкости курса, как напоминает аналитик. Поэтому он может без помощи других определять все пределы колебаний и имеет для этого все нужные возможности, в особенности золото-валютные резервы.

По его словам, НБУ сам будет показывать на каком пределе остановится курс и он может достичь как 41 гривны, так и выше.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 июня

По данным портала Минфин, в среду, 5 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,30 грн (покупка) и 40,88 (продажа). Наличный курс — 40,55 (покупка) и 40,75 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,29 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какие факторы повлияют на курс доллара в Украине в начале июня.