Сколько платят мобилизованным украинцам во время учебы: сумма и сроки выплат

Есть базовая ставка для военнослужащих

Мобилизированные украинские во время начального обучения получают минимальную заработную плату в сумме 20 тысяч гривен. Она выплатится до трех раз, ведь подготовка проходит от одного до трех месяцев.

Как рассказал начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо во время телемарафона, по прибытии на место службы зарплата может увеличить от 20 до 120 тысяч гривен. Эта сумма зависит от исполнения обязанностей.

Фитьо заметил, что зарплата в сумме 20 тысяч гривен — это базовая ставка для тех, кто только вступает в ряды ВСУ. Учеба должна длиться от 1 до 3 месяцев, но срок зависит от специальности.

После прохождения начального обучения и начала военной службы заработная плата бойца вырастает — от 20 до 120 тысяч гривен. Размер зависит от конкретного местоположения службы и выполнения задач.

Согласно системе дополнительных денежных выплат для военных, которую внедрило Минобороны Украины, есть следующие начисления:

30 тысяч гривен — за разминирование вне боевых действий;

50 тысяч гривен — для командиров и штабов, управляющих подразделениями в боевых условиях;

100 тысяч гривен — за разминирование в боевых районах, а также для ракетных войск, артиллерии и противовоздушной обороны;

70 тысяч гривен — это вознаграждение будет выплачиваться за выполнение специальных задач во время ведения боевых действий на линии столкновения с противником.

Кроме того, есть дополнительные вознаграждения для военных, участвующих в огневых столкновениях с врагом и других активных боевых операциях.

В то же время, после прохождения начального обучения мобилизованных направляют в подразделения, где происходит их распределение. При распределении стандартное денежное обеспечение стартует от 20 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы размеры окладов по воинскому званию. Больше всего получают генералы и адмиралы.