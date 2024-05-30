От рекрута до генерала или адмирала: какие есть размеры окладов по воинскому званию

Минимальный размер выплачивается рекруту

В ежемесячные основные виды, кроме начисления должностного оклада также входит оклад по воинскому званию. Максимальная сумма предусмотрена для генерала и адмирала.

Оклад по воинскому званию осуществляется для всех бойцов, кроме военнослужащих срочной военной службы. Об этом сообщается в дайджесте Armyinform А4.

Оклады по воинскому званию (ОВЗ)

Рекрут — 440;

Солдат (матрос) — 530;

Старший солдат (старший матрос) — 600;

Младший сержант (старшина 2 статьи) — 670;

Сержант (старшина 1 статьи) — 740;

Старший сержант (главный старшина) — 810;

Главный сержант (главный корабельный старшина) — 880;

Штаб-сержант (штаб-старшина) — 950;

Мастер-сержант (мастер-старшина) — 1020;

Старший мастер-сержант (старший мастер — старшина) — 1040;

Главный мастер-сержант (главный мастер — старшина) — 1060;

Младший лейтенант — 1090;

Лейтенант — 1130;

Старший лейтенант — 1200;

Капитан — 1270;

Майор — 1340;

Подполковник — 1410;

Полковник — 1480;

Бригадный генерал, коммодор – 1550;

Генерал-майор, контр-адмирал — 1620;

Генерал-лейтенант, вице-адмирал — 1690;

Генерал, адмирал — 1760.

Напомним, ранее Телеграф писал, что военные могут заранее узнать размер своих будущих выплат с помощью онлайн-калькулятора.