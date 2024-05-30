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От рекрута до генерала или адмирала: какие есть размеры окладов по воинскому званию

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военные Новость обновлена 30 мая 2024, 14:48
Военные. Фото Генштаб ВСУ

Минимальный размер выплачивается рекруту

В ежемесячные основные виды, кроме начисления должностного оклада также входит оклад по воинскому званию. Максимальная сумма предусмотрена для генерала и адмирала.

Оклад по воинскому званию осуществляется для всех бойцов, кроме военнослужащих срочной военной службы. Об этом сообщается в дайджесте Armyinform А4.

Оклады по воинскому званию (ОВЗ)

  • Рекрут — 440;
  • Солдат (матрос) — 530;
  • Старший солдат (старший матрос) — 600;
  • Младший сержант (старшина 2 статьи) — 670;
  • Сержант (старшина 1 статьи) — 740;
  • Старший сержант (главный старшина) — 810;
  • Главный сержант (главный корабельный старшина) — 880;
  • Штаб-сержант (штаб-старшина) — 950;
  • Мастер-сержант (мастер-старшина) — 1020;
  • Старший мастер-сержант (старший мастер — старшина) — 1040;
  • Главный мастер-сержант (главный мастер — старшина) — 1060;
  • Младший лейтенант — 1090;
  • Лейтенант — 1130;
  • Старший лейтенант — 1200;
  • Капитан — 1270;
  • Майор — 1340;
  • Подполковник — 1410;
  • Полковник — 1480;
  • Бригадный генерал, коммодор – 1550;
  • Генерал-майор, контр-адмирал — 1620;
  • Генерал-лейтенант, вице-адмирал — 1690;
  • Генерал, адмирал — 1760.

Напомним, ранее Телеграф писал, что военные могут заранее узнать размер своих будущих выплат с помощью онлайн-калькулятора.

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