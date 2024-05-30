От рекрута до генерала или адмирала: какие есть размеры окладов по воинскому званию
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Минимальный размер выплачивается рекруту
В ежемесячные основные виды, кроме начисления должностного оклада также входит оклад по воинскому званию. Максимальная сумма предусмотрена для генерала и адмирала.
Оклад по воинскому званию осуществляется для всех бойцов, кроме военнослужащих срочной военной службы. Об этом сообщается в дайджесте Armyinform А4.
Оклады по воинскому званию (ОВЗ)
- Рекрут — 440;
- Солдат (матрос) — 530;
- Старший солдат (старший матрос) — 600;
- Младший сержант (старшина 2 статьи) — 670;
- Сержант (старшина 1 статьи) — 740;
- Старший сержант (главный старшина) — 810;
- Главный сержант (главный корабельный старшина) — 880;
- Штаб-сержант (штаб-старшина) — 950;
- Мастер-сержант (мастер-старшина) — 1020;
- Старший мастер-сержант (старший мастер — старшина) — 1040;
- Главный мастер-сержант (главный мастер — старшина) — 1060;
- Младший лейтенант — 1090;
- Лейтенант — 1130;
- Старший лейтенант — 1200;
- Капитан — 1270;
- Майор — 1340;
- Подполковник — 1410;
- Полковник — 1480;
- Бригадный генерал, коммодор – 1550;
- Генерал-майор, контр-адмирал — 1620;
- Генерал-лейтенант, вице-адмирал — 1690;
- Генерал, адмирал — 1760.
Напомним, ранее Телеграф писал, что военные могут заранее узнать размер своих будущих выплат с помощью онлайн-калькулятора.