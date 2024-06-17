Скільки платять мобілізованим українцям під час навчання: сума та строки виплат

Є базова ставка для військовослужбовців

Мобілізовані українці під час початкового навчання отримують мінімальну заробітну плату в сумі 20 тисяч гривень. Вона виплатиться до трьох разів, адже підготовка проходить від одного до трьох місяців.

Як розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо під час телемарафону, після прибуття на місце служби зарплата може збільшити від 20 до 120 тисяч гривень. Ця сума залежить від виконування обов'язків.

Фітьо зауважив, що зарплата в сумі 20 тисяч гривень — це базова ставка для тих, хто тільки вступає до лав ЗСУ. Навчання має тривати від 1 до 3 місяців, але термін залежить від спеціальності.

Після проходження початкового навчання і початку військової служби, заробітна плата бійця виростає — від 20 до 120 тисяч гривень. Розмір залежить від конкретного місця розташування служби та виконання завдань.

Згідно з системою додаткових грошових виплат для військових, яку впровадило Міноборони України, є такі нарахування:

30 тисяч гривень — за розмінування поза бойовими діями;

50 тисяч гривень — для командирів і штабів, які керують підрозділами в бойових умовах;

100 тисяч гривень — за розмінування в бойових районах, а також для ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони;

70 тисяч гривень — цю винагороду виплачуватимуть за виконання спеціальних завдань під час ведення бойових дій на лінії зіткнення з противником.

Крім того, є додаткові винагороди для військових, які беруть участь у вогневих сутичках із ворогом та в інших активних бойових операціях.

Водночас після проходження початкового навчання мобілізованих направляють до підрозділів, де відбувається їхній розподіл. Під час розподілу стандартне грошове забезпечення стартує від 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є розміри окладів за військовим званням. Найбільше отримують генерали та адмірали.