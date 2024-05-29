Должностные оклады для военнослужащих: каковы размеры почасовой оплаты службы

Приведены конкретные цифры

В ежемесячных основных выплатах военнослужащего предусмотрено начисление должностного оклада, сумма которого зависит от типа военной службы. Самый большой размер получают некоторые лица офицерского состава.

Наименьший размер должностного оклада насчитывают наблюдателю 350 гривен, а максимальный осуществляется для командующего войсками ОК — 9 870 гривен. Детальнее о других суммах говорится в дайджесте Armyinform А4.

Военнослужащие срочной военной службы

Военные в должности наблюдателя получают минимальные выплаты — 350 гривен. Максимальный размер выплаты должностного оклада составляет 700 гривен и начисляется для начальника телефонной станции.

Личности рядового, сержантского и старшинского состава

Среди этих категорий бойцов наименьшая выплата предусмотрена для кочегаров, 2470 гривен, а вот самая большая составляет 4790 гривен и начисляется она для главного сержанта бригады.

В то же время, средняя сумма должностного оклада предусмотрена для командира отделения — 3000 гривен.

Личности офицерского состава

Эти категории военных получают от минимальных 3440 (командиры взвода) до максимальных 9870 гривен (командующие войсками ОК).

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что военные могут заранее узнать размер своих будущих выплат с помощью онлайн-калькулятора.