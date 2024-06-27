"как 35 гривен, так и 45 гривен": прогноз по курсу доллара в Украине в июле

Курс гривны формируется из золото-валютных резервов

После долгих курсовых колебаний в течение июня доллар в Украине пока остановил свое удорожание на рынке. В июле эксперт прогнозирует такую же ситуацию и подчеркивает, что валюта может как сильно упасть в цене, так и возрасти.

Золото-валютные резервы Национального банка Украины являются первым важным фактором, от которого зависит курс гривны. Об этом сообщил Экономический эксперт Борис Кушнирук в комментарии 24 канала.

"В принципе, Национальный банк может установить курс на уровне как 35 гривен, так и 45 гривен", — говорит эксперт.

Курс доллара в Украине на 27 июня

По данным портала "Минфин", в четверг, 27 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,43 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,77 (покупка) и 40,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,51 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, может ли курс доллара в Украине до конца года зафиксироваться на уровне около 40 гривен. Эксперты поделились прогнозом и рассказали о главных факторах влияния на валюту.