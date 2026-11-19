Сложные конструкции не требуют постоянной установки, но помещение придется проветривать

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Сушка одежды в маленькой квартире может быть непростой задачей, особенно без балкона. Однако у обычных сушилок появилась компактная альтернатива.

О ней пишет Los Andes. Портативные сушильные шкафы подают теплый воздух к развешенной одежде и складываются после использования.

Возле воздушного модуля нужно оставлять свободное пространство, как отмечает производитель Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Такой способ сушки меньше зависит от погоды, но результат определяют мощность прибора, количество вещей и влажность в комнате. Легкая одежда обычно высыхает лучше, чем толстые ткани или большая загрузка. Портативный шкаф не заменит барабанную сушильную машину во всех случаях.

Выбирая модель, обращайте внимание на вместимость, таймер или автоматическое отключение, размеры в сложенном виде и термостойкость материалов. Производитель должен указать, какие типы одежды можно сушить и сколько свободного места нужно оставить возле воздушного модуля. Влага из одежды попадает в комнату. Если воздухообмен недостаточный, она может конденсироваться на поверхностях. Соблюдайте требования к вентиляции и не перекрывайте воздушные отверстия.

Как сообщал "Телеграф", старые носки можно превратить в подвязки для комнатных растений.