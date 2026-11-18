В подборке нашлось место и тем, у кого до сих пор нет приставки

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Ожидание, которое стало одним из самых долгих в истории игровой индустрии, подходит к концу. Уже 19 ноября 2026 года состоится релиз Grand Theft Auto VI – новой части культовой серии от Rockstar Games.

Пока геймеры готовятся вернуться в Вайс-Сити, украинцы уже успели отреагировать на событие традиционным юмором. "Телеграф" собрал подборку мемов, в которых нашлось место и Крымскому мосту, и отключениям света, и привычным украинским реалиям.

Последняя основная часть серии – GTA V – вышла еще 17 сентября 2013 года. За более чем 13 лет ожидания игроки успели изрядно измениться, повзрослеть и пережить немало событий.

Долгое ожидание продолжения обыграли через изменения прически Источник: https://t.me/bromeeems

Крымский мост в мемах превратили в цель вымышленной игровой миссии. На одном изображении к нему направляется катер с заданием уничтожить сооружение, а на другом над поврежденным мостом появилась узнаваемая розовая отметка из игры.

Уничтожение Крымского моста представили заданием в GTA 6 Источник: Украинская Кривда

"Пацаны, кто получил ранний доступ к GTA 6, не спойлерите. Я еще до моста не дошел", – написал пользователь bohdan.ihnatov.

Автор шутки попросил не раскрывать сюжет вымышленной миссии с мостом

Не обошлось и без шуток о отключениях света.

Отключения света вписали в сценарий долгожданного игрового вечера

Среди мемов есть и реакция тех, кому не на чем играть

Также украинцы шутят, что после релиза игры мужчин будет практически невозможно увидеть вне виртуального мира.

Увлечение мужчин игрой стало отдельной темой для шуток

Главными героями GTA 6 стали Джейсон и Люсия – пара, которая вместе попадает в криминальные приключения. Украинцы уже успели создать и собственную пародию на персонажей игры, примерив их образы на блогерскую парочку из так называемой "ДНР" – Булочку и Васильева.

Пара героев GTA получила украинское мемное перевоплощение

Как сообщал "Телеграф", Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда, и он снова стал мемом.