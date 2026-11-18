Миссия с Крымским мостом в GTA 6 и не только: украинцы клепают мемы о выходе легендарной игры (фото)
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В подборке нашлось место и тем, у кого до сих пор нет приставки
Ожидание, которое стало одним из самых долгих в истории игровой индустрии, подходит к концу. Уже 19 ноября 2026 года состоится релиз Grand Theft Auto VI – новой части культовой серии от Rockstar Games.
Пока геймеры готовятся вернуться в Вайс-Сити, украинцы уже успели отреагировать на событие традиционным юмором. "Телеграф" собрал подборку мемов, в которых нашлось место и Крымскому мосту, и отключениям света, и привычным украинским реалиям.
Последняя основная часть серии – GTA V – вышла еще 17 сентября 2013 года. За более чем 13 лет ожидания игроки успели изрядно измениться, повзрослеть и пережить немало событий.
Крымский мост в мемах превратили в цель вымышленной игровой миссии. На одном изображении к нему направляется катер с заданием уничтожить сооружение, а на другом над поврежденным мостом появилась узнаваемая розовая отметка из игры.
"Пацаны, кто получил ранний доступ к GTA 6, не спойлерите. Я еще до моста не дошел", – написал пользователь bohdan.ihnatov.
Не обошлось и без шуток о отключениях света.
Также украинцы шутят, что после релиза игры мужчин будет практически невозможно увидеть вне виртуального мира.
Главными героями GTA 6 стали Джейсон и Люсия – пара, которая вместе попадает в криминальные приключения. Украинцы уже успели создать и собственную пародию на персонажей игры, примерив их образы на блогерскую парочку из так называемой "ДНР" – Булочку и Васильева.
Как сообщал "Телеграф", Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда, и он снова стал мемом.