Стабильность продержится, но всего несколько месяцев: что будет с курсом доллара к концу лета и осенью

Все зависит от определенных факторов

На наличном рынке наблюдается более-менее стабильная ситуация с курсом доллара. Она должна продержаться до сентября, но с октября по февраль 2024-2025 прогнозируется обесценивание национальной валюты.

Сейчас курс покупки американской валюты составляет где-то 40,40 гривен, а продажа — 40,70 гривен. Илья Несходовский, руководитель аналитического направления сети "АНТС", говорит, как передает Эспрессо, что такие показатели будут сохраняться до сентября.

По словам эксперта, Национальный банк Украины играет главную роль в ситуации колебания курса доллара. Однако подорожание валюты произошло из-за проведения валютной либерализации, что в свою очередь привело к спросу на бакс.

"Нацбанк не справлялся со значительным спросом, в результате рост произошел до уровня 40,7 грн за доллар. Это временный фактор. Как только наши потребители удовлетворили соответствующий спрос, то курс уменьшился до 40,5 грн на межбанке. Сейчас вы можете увидеть, что курс, по которому принимают доллар где-то 40 грн. 40 коп., а продают по 40 грн. 70 коп. и такой курс будет сохраняться до сентября", — говорит экономист.

Несходовский говорит, что каких-то непредсказуемых ситуаций пока не прослеживается, ведь международная помощь в виде валюты поступает достаточно.

Однако он отмечает, как Украина будет переживать зиму. Он прогнозирует, что в период октября-февраля 2024-2025 года вероятно снижение курса гривны по отношению к другим валютам.

"Но вместе с тем вопрос о том, как мы будем переживать зиму. Если мы существенно увеличим покупку электроэнергии из-за границы, то это однозначно приведет к увеличению спроса на валюту и, соответственно, в период примерно с октября по февраль возможна девальвация (снижение курса национальной валюты по отношению к другим валютам – ред.). А на какой размер будет девальвация, будет зависеть от того, насколько увеличится спрос, и насколько правительство будет подготовлено к зиме ", — резюмирует экономист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кабмин дал прогноз по курсу доллара на ближайшие годы.