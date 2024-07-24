Появился новый прогноз: вырастет ли курс доллара до 44 гривен в конце 2024 года

На показатели давят экономические, политические и военные факторы

До конца текущего года валютный курс доллара может вырасти до 44 гривен. На удорожание американской валюты влияет сразу несколько факторов.

Согласно последнему прогнозу от соучредительницы Concord Fintech Solutions Елены Соседки, как передает УНН, в 2024 году курс мог достичь 42 гривен. Но пока она ухудшила свои ожидания и дала новое предсказание о стоимости доллара.

"Пока мой прогноз остается прежним. Основные факторы, влияющие на рост доллара, — это внешнеэкономическая, политическая и военная ситуация в нашей стране. До конца года курс доллара может достичь 44 гривен, потому что сокращается экспорт и увеличивается импорт", — говорит эксперт.

Она добавляет, что на валютный курс влияет возможность украинских производителей экспортировать свою продукцию и дефицит рабочей силы из-за мобилизации и войны.

"Мобилизация коснулась большинства мужчин, и женщины не всегда могут выполнять сложную физическую работу на заводах, фабриках, масличницах и других предприятиях. Раньше это была основная доля экспорта", — отметила она.

Резюмируя, Соседка говорит, что в настоящее время Национальный банк Украины пытается держать гривну по отношению к доллару, но эта задача не из простых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, пересечет ли курс доллара в 42 гривны осенью 2024 года.