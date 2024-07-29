Украинские военные могут рассчитывать на немалую надбавку в августе: кто именно и при каких условиях

Им также предусмотрены льготы

Военные в Украине могут получать ежемесячные выплаты. Одна из таких будет производиться, если у бойца есть орден За мужество.

Кроме денежных начислений, они также имеют право на почетное захоронение, льготы и постоянную помощь для членов семьи военного после его смерти. Об этом говорится в статье 16, раздела III закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно этому документу, военные, получившие орден За мужество:

должны быть похоронены со всеми почестями на Национальном военном мемориальном кладбище;

будут получать ежемесячные выплаты денежной помощи, а полные кавалеры ордена (получившие 3 степени) рассчитывают на финансовую помощь от государства. Они будут ежемесячно ждать выплаты в размере 1 минимальной заработной платы — в 2024 году это 7 100 гривен;

льготы, в частности:

надбавки к пенсиям или ежемесячному пожизненному денежному содержанию или государственной социальной помощи, выплачиваемой вместо получаемой ими пенсии в размере 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

ежегодная разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины;

выплата жене (супруге) и детям до 18 лет в случае смерти (гибели) единовременного пособия в размере пяти прожиточных минимумов, утвержденных законом на день смерти (гибели), в расчете на месяц на одного человека и т.п. Полный список можно найти в статье 16 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кроме того, членам семьи военного, имеющего орден За мужество III степеней, также предусмотрена выплата ежемесячной помощи в сумме минимальной заработной платы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему некоторые из военных могут не получить денежное обеспечение в июле.