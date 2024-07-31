Помощь для переселенцев из двух областей: какова сумма выплаты и как она будет начисляться

Некоторым лицам деньги выплатятся автоматически

Жители прифронтовых территорий Сумской и Харьковской области имеют право на денежную помощь в размере 10 800 гривен, если эвакуировались с этих территорий.

Проект реализуют Минсоцполитики и Детский фонд ООН. Он направлен на поддержку семей, вынужденных покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны РФ, как сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Денежная помощь предусмотрена семьям с детьми, которые с мая этого года подлежат обязательной эвакуации из опасных прифронтовых общин Харьковской и Сумской областей.

Выплаты могут получить семьи, относящиеся к одной или нескольким категориям:

в составе семьи есть лицо или ребенок с инвалидностью до 18 лет;

семья многодетная с детьми до 18 лет;

детей воспитывает одинокая мать/одинокий родитель;

семья с детьми младше 18 лет является малообеспеченной.

Сумма помощи составляет 10 800 гривен. Если семья малообеспеченная и имеет 5 детей, то ей предусмотрено 54 тысяч гривен.

Эти средства предоставляются единовременно и начисляются на банковскую карту одного из членов семьи. Кроме того, выплату можно получить через "Укрпочту".

Если лицам ранее уже были произведены выплаты от других международных организаций, то денежная помощь не предоставляется.

Как семьи оформить помощь

В случае, если семья эвакуируется с помощью областной военной администрации, дополнительно обращаться за оформлением помощи не нужно.

Если семья выезжает самостоятельно, после этого следует обратиться в ближайшее управление социальной защиты в переехавшем обществу с заявлением о выплате соответствующей помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из ВПЛ и где может рассчитывать на выплату для оплаты аренды жилья.